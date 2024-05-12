傳賴清德就職演說對中釋善意 朝野立委盼兩岸有突破

傳準總統賴清德520就職演說時，將強調團結國家與對中釋善意，民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，期待賴清德未來將在兩岸部分有所突破。國民黨團副書記長許宇甄則說，兩岸問題是重中之重，呼籲賴清德釋出善意，加強對話，降低敵意螺旋。

中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，媒體報導總統當選人賴清德的就職演說內容方向已定稿，內政方面將聚焦團結國家與社會溝通，經濟及能源轉型；也將延續民進黨2016年執政以來維持兩岸和平穩定現狀「承諾不變、善意不變」的政策主軸，對中釋出善意，也重申守護台灣。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，她相信賴清德就職演說時將以穩健基調，具體回應競選的三大主軸，分別是民主和平、創新繁榮和公義永續。

吳思瑤指出，民主和平部分，總統蔡英文的路線已促成台灣參與世界的民主同盟，賴清德一定會延續蔡總統兩岸及國際關係路線，除對中國釋出善意，也強調與民主同盟國家合作；但面對中國打壓越來越嚴重，也期待賴清德未來將在兩岸部分有所突破。

吳思瑤表示，其次是創新繁榮，新政府將持續以創新方式推展經濟策略；公義永續將擴大世代間的公平正義，且因賴清德曾任台南市長，過去行政院長任職期間一直強調均衡台灣，相信會著重不同區域發展的公平機會。

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄指出，各國特別關注賴清德的兩岸政策要談什麽，AIT主席羅森柏格自去年上任後來台5次，非常罕見，跟賴清德曾說「自己是務實的台獨工作者」有很大的關係。美、中都在觀察賴清德的立場是否有轉變，未來4年，賴清德要繼續做務實的台獨工作者嗎，這些問題520當天都得揭曉。

許宇甄表示，民進黨有「台獨、廢核、廢死」三大神主牌，這三大問題導致憲政亂象未解，加重國安危機，社會紛擾變大，賴清德就職演說應該針對這些問題作出表態。這三個問題攸關台灣前途、經濟發展、司法正義，總統作為國家領袖，不能對這幾個問題視若無睹。

許宇甄表示，兩岸問題更是重中之重，呼籲賴清德應該釋出善意，加強對話。賴清德就任後的第一步，應該先解除6月1日禁團令，讓兩岸觀光先恢復正常，找到合適方案，循序漸進地進行雙向對談，降低敵意螺旋，避免兩岸出現戰爭。

民眾黨團總召黃國昌受訪表示，蔡政府在憲政、司法、媒體改革都跳票，賴清德是新任總統但又稱會延續蔡英文路線，因此賴清德就職時應先說清楚這些跳票的改革該如何處理。

黃國昌表示，賴清德也應在就職演說闡述是否推動憲政和司法改革、交代能源政策走向，以及年輕人面對的低薪高房價，賴清德的解方是什麼，這需要清楚回應年輕世代。