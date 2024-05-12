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藍委缺席520 綠酸「太平島都去」

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷歐陽良盈／台北報導
國民黨立法院黨團518集體前往太平島，520缺席準總統賴清德就職典禮。國民黨主席朱立倫表示，去太平島平常心看待，綠營卻把中華民國領土當作「特別情況」，相信賴清德可能未來也會去。圖／國民黨文傳會
國民黨立法院黨團518集體前往太平島，520缺席準總統賴清德就職典禮。國民黨主席朱立倫表示，去太平島平常心看待，綠營卻把中華民國領土當作「特別情況」，相信賴清德可能未來也會去。圖／國民黨文傳會

準總統賴清德五二○就職典禮在即，六都國民黨執政的台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜不出席，立法院國民黨團立委集體缺席；國民黨主席朱立倫日前受訪時表示，尚未收到邀請函，待等收到後再正式答覆，針對朱立倫是否出席，國民黨昨表示，目前無更進一步消息，據了解，朱出席可能性不高。

賴清德就職典禮，縣市長、立委都已收到邀請函，民眾黨主席柯文哲也已確定出席，民眾黨發言人吳怡萱回應，「柯文哲一直以來皆主張政黨和解、社會和諧，國家重要大典，不會缺席」。

但據了解，截至上周五下班前，朱立倫仍未收到邀請函，朱立倫面對媒體一再詢問，回說等收到後再正式答覆，總統府第一時間致電說會送邀請函，但至上周五仍未送達，黨中央對此只能「無言以對」。

國民黨直轄市首長部分，台北市長蔣萬安表示，當天有市政行程，沒辦法前往；新北市長侯友宜表示，新北市政公務繁忙，即使沒有辦法出席也會給予祝福。

台中市政府表示，市長盧秀燕將在議會同意後正式請假參加；桃園市長張善政有接獲邀請，正在協調行程，不排除出席。

國民黨團書記長洪孟楷表示，黨團立委已經決定不會出席就職典禮，民進黨與其在意在野黨出不出席，倒不如好好留意跟提醒賴的就職演說，要把國家帶往何方。

行政院副院長鄭文燦昨天表示，每一個政黨、每一個政治人物，用自己的方式表達都予以尊重。不過，他也說，五二○總統就職是國家重要的典禮，代表民主政治的展現，相信每一個人都會去衡量。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤指出，「時間不是問題、距離不是問題，剩下的問題恐怕就是政治了」，同樣議程期間，國民黨立委願意到北京面見中共黨政軍高層，而藍白立委下周也將前往太平島。太平島、北京都願意去，為什麼就在凱達格蘭大道的總統府，國民黨立委不願意前往？

國民黨 朱立倫

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