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新內閣人事／政委首發陳時中、史哲入列 未見羅文嘉

聯合報／ 記者黃婉婷王勇超／連線報導
衛福部前部長陳時中。記者賴昀岫／攝影
衛福部前部長陳時中。記者賴昀岫／攝影

行政院長卓榮泰昨再公布新一波部會政務次長、副主委人事，更首度發布政務委員名單，衛福部前部長陳時中、文化部長史哲入列，先前被點名的民進黨前秘書長羅文嘉則暫時未在政委名單中；駐法代表吳志中出任外交部政次，民進黨前立委黃世杰則出任法務部政次。

行政院設政務委員七至九人，全為特任官，卓內閣昨公布陳時中、史哲、楊珍妮、林明昕四人將出任政委。陳時中曾在新冠期間任疫情指揮官，未來將督導衛福部業務；史哲為菊系幕僚，曾任高雄市副市長五年，與賴熟識，預料將負責文化、教育政策整合。

楊珍妮為現任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，未來將繼續推動台美廿一世紀貿易倡議等業務，林明昕為現任台大法律系教授，熟稔憲法、行政法等。另傳出準國發會主委劉鏡清、準國科會主委吳誠文、準工程會主委陳金德都將兼任政委。

行政院副秘書長將由民進黨立法院團辦公室主任王貴蓮出任，主計總處副主計長由蔡鴻坤留任，人事總處副人事長由李秉洲留任。

故宮博物院長由蕭宗煌留任，故宮副院長由黃永泰留任。部會政次、副主委方面，國防部副部長由徐衍璞、柏鴻輝留任，外交部政次田中光留任及吳志中出任；陸委會副主委梁文傑留任；僑委會副委員長阮昭雄留任；原民會副主委由谷縱．喀勒芳安留任。

法務部政次由黃世杰、現任國安局副局長徐錫祥出任；經濟部政次由經濟部中小及新創企業署署長何晉滄出任，國發會政務副主委將由現任常務副主委高仙桂出任。台灣美國事務委員會主委將由中華經濟研究院ＷＴＯ及ＲＴＡ中心資深副執行長顏慧欣出任。

至於海委會兩位政務副主委，由原常務副主委吳美紅與原海保署署長黃向文轉任，海委會政務副主委兼海巡署長周美伍將去職，雖然新內閣尚未公布接任人選，但據了解，將由海巡署警職副署長張忠龍升任，成為常務副主委兼海巡署長。海委會主委管碧玲指出，她邀請周美伍一起為海巡創造歷史，「讓海巡人掌海巡」。

海巡署 行政院 陳時中

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