楊珍妮將接政務委員 曾文生真除台電董座

準閣揆卓榮泰昨（10）日再公布各部會政務次長、副主委人事名單，政務委員包括陳時中、史哲、楊珍妮、林明昕等人入列。卓榮泰表示，除了留任表現優異的人員之外，也從各界延攬優秀的人員入列，期待未來的內閣能團結合作，延續過去溫暖堅毅的內閣精神，持續朝向民主和平、創新繁榮與公義永續的台灣前進。

新一波內閣名單政務委員再揭曉，陳時中、史哲、楊珍妮、林明昕四人加入AI行動創新內閣。主要負責我國經貿談判的政務委員兼行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中確定卸任，將由現任經貿辦副總談判代表楊珍妮接棒。

楊珍妮在國際經貿事務上相當熟稔，從過往經歷來看，曾擔任過經濟部經貿談判代表辦公室副總談判代表、經濟部國際貿易局局長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表，更是經濟部國際貿易局首位女性局長。2020年，出任台灣美國事務委員會主任委員，推動台美21世紀貿易倡議、台英貿易夥伴關係協議（ETP）、台加FIPA等協議。

另外，台灣美國事務委員會主任委員將由中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣出任；行政院政務副秘書長則是現任立法院民進黨團辦公室主任王貴蓮出任。

此外，現任經濟部政務次長曾文生將轉任台電公司董事長，遺缺則由經濟部中小及新創企業署長何晉滄出任。何晉滄過去曾任經濟部中小企業處處長、科技部南部科學園區管理局副局長、經濟部中小企業處主任秘書等職，未來將持續積極扶植中小企業接軌國際、低碳轉型，解決中小企業的各項問題。

國發會政務副主委將由現任常務副主委高仙桂出任。高仙桂曾任職經建會副處長、主任秘書、經濟研究處處長，以及亞洲．矽谷計畫執行中心執行長，國家發展委員會主任秘書。而先前表現亮眼的駐法代表吳志中也將擔任外交部政務次長，另一位政務次長田中光留任。