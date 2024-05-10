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賴清德上台後 擬深化台日合作
準總統賴清德五二○就任後，將針對台日關係持續深化，賴清德透過接見日本訪賓以及連續十三年參與已故日籍技師八田與一追思會，展現他對台日關係的高度重視。賴清德表示，台灣有事，就是日本有事，並希望未來加強台日各面向的合作。
賴清德重視對日關係，前天是他連續第十三年參與八田與一追思會，昨天賴透過錄影方式，為「日華議員懇談會」一一三年度總會致詞。賴清德表示，台灣與日本之間，彷彿存在著一條無形的線，將我們緊緊綁一起，成為生死與共命運共同體。
蔡總統昨頒授日本前外務省大臣官房長垂秀夫「大綬景星勳章」。賴清德昨也接見垂秀夫，感謝他推動台日各項交流。垂秀夫特別提到，賴清德連續十三年出席八田與一追思活動，真的是非常不容易的事情，那麼多台灣朋友還記得八田先生的貢獻，是台日關係深厚的象徵。
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