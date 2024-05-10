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邀賴國情報告今表決 藍遞橄欖枝

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁／台北報導
國民黨及民眾黨立委聯手，邀請準總統賴清德（左）520就任後至立法院國情報告。 圖／聯合報系資料照片
國民黨及民眾黨立委聯手，邀請準總統賴清德（左）520就任後至立法院國情報告。 圖／聯合報系資料照片

五二○政權交接緊鑼密鼓，在野黨將邀請準總統賴清德就任後至立法院國情報告國民黨主席朱立倫昨表示，賴清德必須在他的就職演說或國情報告中，明確說明未來台灣的能源政策何去何從。國民黨立院黨團書記長洪孟楷說，新國會、新民意，國民黨遞出橄欖枝，責任政治比什麼都重要，希望在五二○之後，賴清德能到立法院進行創下憲政首例的國情報告。

在野黨將邀請賴清德就任後至立法院國情報告，今天立法院會列為討論事項第一案。民進黨團曾拋出可循「李登輝國大模式」，總統在聽取委員建言後統一答覆，國民黨原本堅持「即問即答」，不過，國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨對採什麼方式不預設立場，民進黨團總召柯建銘日前提出前總統馬英九時代採「即問即答」，但柯只是想要破局，「國民黨不會陪柯建銘玩無聊遊戲」。

賴清德五二○就職，據了解，總統府發言人可望由賴清德競選團隊發言人郭雅慧及民進黨國際事務部主任李問出任。郭雅慧、李問都是媒體出身，郭雅慧在賴清德競選期間擔任發言人，獲得賴肯定，這次也被委以正副總統就職國宴的主持人重任；李問嫻熟國際關係，也曾擔任民進黨首位連江縣黨部主委。

國情報告 國民黨 賴清德

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