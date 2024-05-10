與遠航掏空案律師喝咖啡 準交長李孟諺：未介入

準行政院長卓榮泰四月十二日公布行政院秘書長李孟諺為交通部長，國民黨立委王鴻薇接獲爆料，四月二十三日李孟諺和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的律師謝協昌喝咖啡，時間點微妙，啟人疑竇，要求李說明；李孟諺表示，十分遺憾在未經查證之下，就做出與事實不符的影射。

二○一九年底，遠航傳出跳票危機，檢調查出張綱維涉嫌掏空遠東航空，藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等，台北地檢署二○二○年起訴張綱維，並求處重刑，依檢方起訴書內容，犯罪所得是卅五億元，配合放貸的時任合庫董座廖燦昌，也因詐貸被求處重刑。

王鴻薇指出，李孟諺是準交通部長，四月廿二日民眾黨立委黃國昌質詢李孟諺是否認識張綱維、是否與張綱維見面？李孟諺支吾其詞，不斷閃避，最後才坦承，只有一次於朋友聚餐，知道張綱維的存在，沒有其他交涉，結果隔天卻約見謝協昌。

王鴻薇出示照片指出，四月廿三日下午六時，李孟諺和謝協昌共同喝咖啡。她質疑，李孟諺當天為何跟謝協昌見面？兩人談什麼？兩人真的不熟嗎？李孟諺有必要說明一切。

李孟諺昨發聲明表示，部分立委指稱他疑似介入遠航案為子虛烏有，十分遺憾在未經查證之下，就做出與事實不符的影射。

李孟諺說，交通部民航局於二○一九年廢止遠東航空營運許可證並收回航權，並於二○二三年十月進行遠航總部拆除作業，這段期間，他不認識張綱維，從未有過任何接觸，也未曾參與遠航撤照處分，一切作業皆由交通部依法辦理，他從未過問，遑論介入。

至於是否碰面，李孟諺解釋，二人在去年底一場友人的餐會後曾經見面，當時張綱維抱怨遠航被撤照的委屈，但此案已在司法階段，加上政府行政程序也無缺失，因此未曾就此案進行任何指示或處理。

李孟諺表示，因立委日前在內政委員會及臉書上的影射及指控，他才會在公開場合約見謝協昌，重申個人尊重司法的立場，並再次強調過去沒有、以後也不會就此案進行任何處理或指示，一切依法辦理，希望不要再發生任何散布不實謠言的事情，請外界停止惡意影射，回歸專業問政。