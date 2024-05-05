「龍谿園」破壞殆盡？ 專家：錯失3時間點

史博館整建後，館前由雕塑家楊英風設計的園林造景「龍谿園」只剩殘餘，景觀大變，史博館文資類工務委員、古蹟專家李乾朗嘆園林改得太多，有些對不起楊英風。其實這座園林原本不見得只能徒留懷念，只是卡在三個時間點上沒能挽救，才成現今局面。

李乾朗回憶，史博館在二○○七年送北市府文資審議時，館方只申請建築本體，當時館方如果也把龍谿園一併送審，那時就會獲文資身分，可免之後殘破厄運。

李乾朗指出，既然館方知道整建會動到景觀，館方應該要敏感意識到該園林是前館長王宇清邀請楊英風製作的重要歷史，應主動將園林送文資審議。

李乾朗感嘆，可惜館方對園林處理太大意，該階段也沒再邀文資背景委員參與工務會議，是館方失策。當時史博館長為梁永斐，但他不願多談。

設計團隊林聖峰表示，楊英風設計的池塘年久漏水嚴重，有必要重修，館方也希望修到原初狀態。但根據老照片，發現池邊園林經半世紀來各種增建，已非最初的樣貌；池邊植栽成長，也與原假山夾纏，增加辨別與回復的複雜度。

林聖峰表示，雖然如此，團隊仍邀楊英風基金會的專家指導，但一來不確定當初園林樣貌，就算回復，恐怕只是原貌三、四成；加上現在的工匠根本做不出楊英風的美感，最後決定精簡留下原本庭園的核心元素，包括涼亭、月門、部分假山等。

「現代工匠堆砌不出原貌」的說法遭文資人士懷疑，台灣師範大學兼任助理教授蕭文杰表示，當然還是有老師傅會疊這種假山，就看有沒有去找。但館長王長華說，當時面臨文化部要求今年春節的開館壓力，要修復楊英風園林比想像困難許多。林聖峰也說，當時離開館期限約只剩三個月，必須盡快決定。

王長華於是向楊英風美術館館長、楊英風媳婦王維妮說明困境，王維妮表示，她確實知道還有哪些老師傅可疊出公公的假山石頭，但深感團隊開館的緊急壓力，決定協助館方，但要求現場必須保留公公最重要的作品語彙「月門」。王維妮說，這次簡化園林樣貌，是趕時間下的權宜之計，如果時間充裕，成果一定可以做更好。