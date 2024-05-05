觀察站／整建前廣開說明會 才能減少爭議

國立歷史博物館整建成果引發爭議，批評、讚美者言之鑿鑿。說來對建物美醜及執著相關記憶必要性，乃至對文資整建界線程度看法，不同人固然可能感受與觀念各異，但若相關機關一開始就落實文資法，讓全民在整建階段都能表達意見，今日爭議必可少些。

攤開文資法，明文規定古蹟辦理修復及再利用過程中，應分階段舉辦說明會、公聽會，相關資訊也應公開，並通知當地居民參與。但綜觀國內各公有文資修復，相關機關罕見落實舉辦說明會等，造成民眾都是在修復到特定階段才知狀況，鹿港龍山寺「夔龍窗（螭虎窗）」修壞問題至今未解，台南火車站珍貴磁磚遭敲掉等案例已不勝枚舉。

各機關普遍未落實文資法情況下，使得關心文資民眾往往得靠自己極度積極且有策略，才有機會有效施力。故宮文資整建案就是在周邊民眾一一找出機關各項不當，比如未公開揭露資訊、說明會舉辦及通知不周等，才能一次次釐清疑慮。

史博此次爭議，也再次凸顯台灣政治人物常見的剪綵執著與政策隨意更改習慣。以楊英風園林來說，館方若不是在文化部命令須在春節前完工的壓力下，最後或許能如楊英風基金會所說，找到適合的師傅重現大師手筆，皆大歡喜。

史博庫房至今尚未開工，也是因文化部主事者忽然想法轉向，非要撤掉之前規畫、另做集中庫房，才造成一切都得重來，時程遲延。

官方固然有該守的行政作業與倫理，但各界對文資的概念也應持續成長，不能把修文資當修機器那樣講求時效，例如柏林佩佳蒙博物館整修大手筆閉館十四年，也無政客質疑。至於文資整建究竟要繼續修舊如舊，或也可如國際趨勢適度創新，就還待更細緻討論。