文資問題卡關 史博館新闢會議廳、庫房沒下文

史博館重新開幕，除了整建六年拖很久被詬病，二○一九年開工典禮時，館方宣布將在左側廣場新闢地下室國際會議廳，另在新北市中和興建七層樓庫房，以解決無庫房困境，結果會議廳、庫房都沒下文，過程反覆遇到文資問題是卡關主因。

根據史博最初規畫，希望以地下室為基礎開挖更大區域，作國際會議廳等教育功能。史博文資類工務委員薛琴表示，實際作業時，首先就卡在史博館土地屬於植物園，要開挖擴建，須獲植物園同意。但因後來行政院規定植物園不能再發同意書，植物園只能拒絕史博館。

此外，史博館在植物園九千年前的文化層遺址範圍，台北捷運萬大線植物園站施工時，曾因挖到遺址停工數年。據了解，館方雖曾請考古專家採樣，判定挖到遺址的機率不高，但北市文資委員不放心，認定此區域就是不能碰，史博國際會議廳之夢告吹。

地上文資問題可說是史博整建工程延宕核心原因。薛琴說，史博館前身是日治時期建造的總督府商品陳列館，一九五七年改設史博後，木構造逐漸改成加強磚造，一九七一年由建築師林柏年擴建，每回改建都是「穿著衣服改衣服」，從結構安全、防火疏散至無障礙空間，都不符今日要求。

建築團隊林聖峰說，團隊雖早知史博建築是八棟不同年代房子拼湊而成，但沒想到實際打開後，裡面情況與建築圖面資料完全不同，甚至有結構柱被破壞，造成工程須重新測繪、畫圖、設計，結構、機電等也得重做。

至於庫房至今沒下文，館方指出，史博早年設計時並無庫房，五萬多件典藏品都堆在五樓，十分擁擠。據了解，館方一度已拿到庫房建照，經費也已核定，但時任文化部長李永得因想改做集中型典藏庫房，決定不建中和庫房。後來經高層疏通，中和庫房案才得以前進，已重新申請建照中。