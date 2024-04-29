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綠委催陸 盡快同意開放團客、自由行

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

大陸文旅部宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤提出三疑問，認為只有待這些問題都有解答後，才能夠做全面的評估；綠營立委則認為，接下來的團客及自由行是否開放才是重點，希望大陸盡快同意，盼兩岸在對等互惠前提下展開交流。

吳思瑤提出三疑問：為什麼只限於馬祖，而沒有開放金門、澎湖？為什麼只有開放福建省民眾，而不是全面性開放？為什麼要以平潭到台灣的海上客運直航作為條件？她認為，現在只有接受到片面資訊，很難做完整評估，必須等這些問題都得到答案，才可判斷是否對台有利。

民進黨立委許智傑說，台灣持續對中國釋出善意，中國若願意也往前一步，他樂觀其成；但是，尚待開放的團客及自由行才是接下來重點，希望中國可盡快同意，在對等互惠前提下，展開兩岸經貿觀光交流。

至於大陸官方傳出已透過兩會機制促請我方恢復兩岸海上客運直航，並擴大恢復空中客運直航，具體包含五條海上客運直航航線及天津等卅個大陸航點，許智傑說，若對岸想增設海空航點，希望盡快開放陸團和自由行來台。

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