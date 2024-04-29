觀察站／陸恢復兩岸旅遊路徑圖 試水溫

十七位國民黨立委在「馬習二會」後訪問北京，大陸官方隨即釋出罕見的實質善意，宣布開放福建民眾到馬祖旅遊，連帶提出後續規畫，可見陸方對兩岸旅遊恢復已擬好了「路徑圖」。陸委會昨天先拋個軟釘子來回應，民進黨政府最終如何接招？各界關注。

陸方兩岸旅遊路徑圖的第一步是開放福建一省民眾到馬祖旅遊。這一步雖小，且馬祖旅遊量能吸納台灣本島旅客就快飽和，但這是疫情後大陸官方首度具體釋出開放民眾來台旅遊的舉措，遞出橄欖枝之餘，試水溫意味濃厚。

第二步要等台灣恢復平潭直航台灣的海上客運後，再進一步開放福建民眾到台灣本島團客旅遊；至於第三步，大陸其他省分團客赴台或自由行，顯然要等前兩步能否踏穩，以及對準總統賴清德五二○就職演說評估。

北京這一安排，既落實大陸領導人習近平「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」承諾，以及國台辦主任宋濤對此「真情實意」的註解，同時也因分階段施行的策略，防止承受台灣拒絕其善意而「踩空」的政治風險，可謂步步為營，極為謹慎。

根據推算，大陸相關作業應該在今年二月「對台工作會議」前後就已開展，涉及部門至少包含國台辦、文旅部、交通部、民航局等單位，整盤棋的背後明顯是由超過部委層級的更高層拍板定案。

至於陸委會昨天的表態，顯然認為這次陸方宣布是對陸委會去年八月規畫方案的「回應」，但又指出大陸極度縮小開放對象還以平潭航線復航為條件，言下之意是不願積極對接大陸此次善意，先給個軟釘子，預計今天與交通部等單位研議後再決定如何接招。

兩岸旅遊重啟問題從去年以來就各自在對方喊話後提出與之不同的要求，不僅沒有交集，更像是多維空間下的兩條平行線，加上國內政治博弈，複雜程度遠超外界想像。但這說到底還是因為八年來兩岸缺乏互信，誰都不願先退讓一步，才造成今日的困局。

準總統賴清德日前在民進黨中執會上提到「兩岸執政黨」應負責任地展開良性對話，又在公布新政府國安首長人事記者會上向對岸喊話「期待中國要有自信、願意面對台灣人民託付的民選合法政府」，如今面對大陸官方包括文旅部、國台辦、交通部甚至海關總署等接連拋出推進兩岸旅遊開放、恢復台灣農漁產品進口等政策措施，民進黨當局是否也能自信面對和接招，發揮政策彈性為兩岸民間交流、業者生計走出新路和活路，這也關乎五二○後賴總統和新內閣所要面對的兩岸關係和台海前景。