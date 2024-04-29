金門未開放 陳玉珍：對岸不滿陸船案

大陸文旅部昨宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，但金門仍不開放。國民黨金門籍立委陳玉珍表示，「癥結就是○二一四陸船翻覆事件沒處理好」，她返回台灣後，會立即跟海委會溝通，希望讓此事早日落幕，屆時陸方就會開放金門。金門旅行公會呼籲蔡政府設法處理快艇事件，另要求縣府五二○後帶業者直接到北京談。

立院國民黨團總召傅崐萁率黨團十六名立委訪問中國大陸，對岸釋出善意，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊。

「出發前我就知道大陸不會開放金門。」陳玉珍說，她仍抱著一線希望飛去試試看、談談看，前晚也和大陸高層談了很久，向陸方表達「我們跟你們這麼好，沒開放，真的會被百姓罵死」；但陸方直言對「○二一四事件」迄今尚未能妥善處理，兩名漁民屍體和船都沒歸還陸方，大陸民情激憤，「在這種情況下，不可能開放（金門）。」

金門旅宿業者說，「疫情期間也沒這麼慘」，著名的模範街沒有遊客，房租、員工及食材的耗損苦不堪言，「對金門實在太不公平，真的很想哭。」

金門旅行公會理事長翁炳信表示，大陸快艇翻覆事件卡到陸客赴金門旅遊，考量蔡政府和未來賴政府風格應該不一樣，金門縣府規畫等陸籍快艇事件明朗，五二○後再帶團到北京談。

民進黨馬祖黨部執行長李哲宇回應，若中國只開放福建居民到馬祖旅遊，而沒開放去金門、澎湖或台灣本島，「對中國旅遊政策不得其解，就像台灣政府不會限制馬祖居民只能去福建。」他呼籲中國如果真心想改善兩岸關係，請和我國政府好好協商，全面開放中國大陸人民來台旅遊，並停止軍機繞台騷擾。