新聞眼／善意與敵意 看賴清德如何拿捏

國民黨立委登陸，北京昨天對台釋出多項政策利多，民進黨可以解讀對岸施小惠與搞統戰，也能視為緩和兩岸僵局的融冰契機，善意與敵意的拿捏，在準總統賴清德手中。

一月十三日總統大選揭曉以來，原本就冰封的兩岸關係，難題一道道出現，先是陸方可能中止ＥＣＦＡ，接著諾魯與我斷交；我方原訂三月解除的赴陸旅遊禁團令，二月突然宣布不開放了，理由是陸方迄今未安排陸客旅行團來台，又片面改變M503等航路運行方式；緊接著又有金門翻船事件。

賴清德近來向大陸喊話，要有自信面對台灣人民託付的民選合法政府，內閣人事鋪排也傳達一定程度的善意。不過，過去八年兩岸官方往來中斷，進一步影響各式交流，衝擊民生與觀光，加上雙方無法溝通、缺乏互信，敵意螺旋不斷加深，美方多次示警，將台海列為第一級風險。

冰封的兩岸關係，讓國民黨能有所發揮。國民黨團總召傅崐萁帶領十六位立委赴陸三天，接連傳來善意回應；陸委會對於僅開放馬祖觀光，稱是「極度縮小開放對象」，綠營立委也酸是「小利小惠」。但話說回來，執政黨缺乏溝通管道，連馬祖也開放不了，反而讓國民黨能站在「民進黨做不到的事」制高點。

兩岸觀光交流的膠著點，在於大陸稱我方未解除「禁團令」；我方則堅持要對等開放，須等大陸宣布全面開放團客來台。兩岸交流中善意與敵意的拿捏，本來就是極其複雜，雙方如打乒乓球，漏接一次，就錯過時機。雙方因為缺乏互信，必須一點一滴進行，極小的善意也是善意。

前總統馬英九日前訪陸，大陸國家主席習近平說出「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，釋出交流善意；國民黨團此行，陸方提出具體方案，等待民進黨接球。此時正逢新舊政府交接，如何在民間與政黨搭橋時借力使力，在交往與對抗之間找到緩衝空間，準總統賴清德意志將是關鍵。兩岸能否降低敵意，端看賴的起手式。