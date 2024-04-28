國台辦盼恢復直航 陸委會：視情況隨時進行評估

針對中國大陸國台辦今天表示，希望台灣盡快恢復海上客運直航及天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航，陸委會晚日回應，將依據兩岸人民實際需求及兩岸情勢隨時進行綜合評估。

國台辦發言人朱鳳蓮今天透過書面表示，希望台灣方面「充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求」，盡快全面恢復包括平潭─台北、平潭─台中、廈門─台中、廈門─基隆、浙江大麥嶼─基隆航線在內的兩岸海上客運直航。

中國民航局也特別點名，希望盡快恢復開通天津、西安、海口、昆明等30個與台灣間的客運航班。

陸委會對此表示，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，政府主管機關會依據兩岸人民交流恢復正常的情況與實際需求量，以及兩岸情勢隨時進行綜合評估。

另外福建省政府今天也宣布新一批「惠台」13條措施，包括為台籍民眾代辦台灣健保醫療費用核退報銷、對馬祖民眾推出「福馬同城通」卡、設立「台商海峽兩岸產業投資基金」等。

針對以福州同城待遇吸引馬祖民眾，陸委會副主委兼發言人詹志宏25日曾在例行記者會上提醒，中國大陸「要務實一點」，應該致力於經濟、生活、政治箝制等改善，才是創造條件吸引台灣民眾前往交流或生活。