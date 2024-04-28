快訊

回不去了？楊丞琳被爆IG退追許瑋甯 網震驚揪出關鍵內幕

幾乎一模一樣！統測考題疑抄外國網站文章 教團：傷害測驗可信度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦盼恢復直航 陸委會：視情況隨時進行評估

中央社／ 台北28日電
針對中國大陸國台辦今天表示，希望台灣盡快恢復海上客運直航及天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航，陸委會晚日回應，將依據兩岸人民實際需求及兩岸情勢隨時進行綜合評估。圖／聯合報系資料照
針對中國大陸國台辦今天表示，希望台灣盡快恢復海上客運直航及天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航，陸委會晚日回應，將依據兩岸人民實際需求及兩岸情勢隨時進行綜合評估。圖／聯合報系資料照

針對中國大陸國台辦今天表示，希望台灣盡快恢復海上客運直航及天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航，陸委會晚日回應，將依據兩岸人民實際需求及兩岸情勢隨時進行綜合評估。

國台辦發言人朱鳳蓮今天透過書面表示，希望台灣方面「充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求」，盡快全面恢復包括平潭─台北、平潭─台中、廈門─台中、廈門─基隆、浙江大麥嶼─基隆航線在內的兩岸海上客運直航。

中國民航局也特別點名，希望盡快恢復開通天津、西安、海口、昆明等30個與台灣間的客運航班。

陸委會對此表示，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流是政府政策，政府主管機關會依據兩岸人民交流恢復正常的情況與實際需求量，以及兩岸情勢隨時進行綜合評估。

另外福建省政府今天也宣布新一批「惠台」13條措施，包括為台籍民眾代辦台灣健保醫療費用核退報銷、對馬祖民眾推出「福馬同城通」卡、設立「台商海峽兩岸產業投資基金」等。

針對以福州同城待遇吸引馬祖民眾，陸委會副主委兼發言人詹志宏25日曾在例行記者會上提醒，中國大陸「要務實一點」，應該致力於經濟、生活、政治箝制等改善，才是創造條件吸引台灣民眾前往交流或生活。

國台辦 基隆 福建 陸委會 馬祖

延伸閱讀

「別先卡住、再施惠」…台灣文旦可望輸陸 陸委會：勿將經貿措施作統戰工具

希望盡快恢復兩岸客運直航 陸民航局提出30個盼開通航點

陸開放馬祖旅遊、輸入台灣文旦 國民黨：樂見兩岸對等互惠進展

力推福建來台旅遊 陸促請我方恢復兩岸海上客運直航

相關新聞

陸客會想來玩嗎？開放福建居民馬祖赴旅遊 陸相關旅遊搜尋熱度暴增7倍

中國大陸28日釋放一連串重啟兩岸觀光旅遊的訊息，炒熱大陸民眾對台來旅遊的熱度。針對大陸文旅部28日一早宣布率先恢復福建居...

陸開放福建旅客 「馬祖最貴旅館」老闆：經營20多年鮮少陸客

中國宣布恢復福建居民到馬祖旅遊。馬祖地方人士表示樂觀其成，但兩地生活與文化相近，吸引力及效益有限；觀光業者認為，目前馬祖...

國台辦盼恢復直航 陸委會：視情況隨時進行評估

針對中國大陸國台辦今天表示，希望台灣盡快恢復海上客運直航及天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航，陸委會晚日回應，將依據...

疫後兩岸航班量恢復約4成2 遠低於其他地區航線

旅遊及觀光業者都期盼兩岸觀光早日融冰，禁團令快解除。航空是兩岸往來主要的交通，交通部統計，疫後兩岸航班量恢復約42%，遠...

陸開放福建民眾赴馬祖旅遊 藍委喊話：應取消6月組團赴陸禁令

大陸文旅部宣布開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊。國民黨立委許宇甄指出，大陸將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團...

國民黨團：藍營立委參訪大陸 帶回多項豐厚成果

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率國民黨立委共17人，前往大陸參訪。國民黨團今天表示，國民黨立委為重啟兩岸交流，參訪大陸，不到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。