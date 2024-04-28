陸擬開放台灣文旦等輸入 黃偉哲：盼芒果也行「兩岸本就該融冰」

中國大陸海關總署今天宣布將批准符合檢疫要求的台灣文旦等農漁產品輸入，主要產地台南麻旦農會樂見可多一處通路，台南市長黃偉哲認為對兩岸融冰是正向訊息，希望芒果也開放。

台南市政府農業局統計，民國112年台南文旦種植面積1095公頃，產量約2萬4700公噸，約占全台35%，麻豆區為台南主要產地之一。

麻豆農會總幹事孫慈敏告訴中央社記者，麻豆文旦約9成以內銷為主，且產期為全台最早，直接受外銷因素影響比較小，但從整個文旦產業來看，中國大陸重新開放等於多一處重要通路，雖可視為利多，但後續仍需觀察，在生產端的農民仍應著重於精進品質、維持好口碑。

黃偉哲表示，兩岸本來就應朝融冰、和解、彼此包容方向走，中國大陸重新開放台灣文旦柚輸入可說是正向訊息，希望鳳梨、芒果、文旦等優質台灣農特產品，都能有機會讓中國廣大消費者品嘗到，在文旦開放後，芒果也能開放。

有文旦貿易商表示，中國大陸雖同意開放，但先前突然祭出禁令、讓人措手不及的經驗令人擔心，萬一銷售通路又突然受阻，損失還是會很慘重。

民進黨立委郭國文表示，中國當初禁止台灣文旦理由很荒謬，不是基於水果檢疫標準，而是一國兩制基礎，這次選在國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團前往訪問時宣布利多，明顯是把場面做給傅崐萁，等於把農民心血結晶當成統戰工具。