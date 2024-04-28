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兩岸觀光旅遊破冰 李奇嶽：盼雙方政府相向而行

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
觀光業者表示，台灣方若想打開兩岸旅遊市場，就應在6月1日解除「禁團令」。圖為桃機1航廈出境大廳，旅行社領隊帶領旅客出團情形。本報資料照片
觀光業者表示，台灣方若想打開兩岸旅遊市場，就應在6月1日解除「禁團令」。圖為桃機1航廈出境大廳，旅行社領隊帶領旅客出團情形。本報資料照片

中國大陸文化和旅遊部今宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並在平潭到台灣恢復海運後，開放來台團客旅遊。對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為是一顆信號球，台灣方若想打開兩岸旅遊市場，就應在6月1日解除「禁團令」。

立法院國民黨團總召傅崐萁率16名立委訪中，中國大陸文旅部隨即在今日宣布，開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在福建平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。

對此，李奇嶽直指是象徵兩岸觀光旅遊的破冰，雖然福建、馬祖兩地的量能小，但如果台灣方也想要逐漸打開兩岸觀光旅遊的市場，這是非常好的信號球，下一步就要把球接好，在6月1日解除赴中旅遊禁團令，慢慢恢復兩岸觀光旅遊交流。

李奇嶽也表示，平潭到台灣的海運一次可以載700個乘客，這班「海峽號」往返船次多，盼雙方政府相向而行，「你進一步、我進一步」，看台灣這邊如何回應，相信慢慢就能恢復到2019年以前兩岸正常的往來。

傅崐萁 福建 馬祖

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