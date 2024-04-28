沒開放陸客金門遊…北京消息人士：因2.14金門漁船案

大陸文旅部28日上午會見眾多國民黨立委時，公開宣布將開放福建民眾赴馬祖旅遊，是疫情後大陸方面在兩岸旅遊上的一大突破，卻未同步開放福建民眾赴至金門旅遊。對此，北京消息人士指出，主因還是2月14日金門漁船案迄今沒有解決。

公開資料顯示，2月14日一艘大陸漁船越界捕魚在金門海域被我方海巡署查緝，因碰撞導致翻覆，2位大陸漁民死亡，並引發金廈海域禁限制水域現狀的變化。而大陸派出泉州晉江紅十字會赴金門與我方海巡談判，不過15輪談判仍然破局，陸方代表3月初返回大陸，留下「後果自負」。

目前2位大陸漁民大體仍在金門，兩岸尚未復談。而大陸海警對於3月18日出海釣魚漂流到泉州圍頭灣的金門軍職釣客，也遲遲並未移交給金門。

根據北京消息人士28日上午透露，目前大陸沒有辦法一同開放福建民眾到金門旅遊，主因就是卡在2月14日金門漁船案尚未解決。