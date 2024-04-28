陸客放行露曙光 觀光業者籲政府「接球」：快解除禁團令

立法院國民黨團總召傅崐萁率16名立委來訪中國大陸，出現了重大突破，大陸文旅部今宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。觀光業者表示，盼台灣政府抓緊機會，盡快解除6月1日中國大陸旅行禁團令。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，大陸宣布開放福建赴馬祖旅遊，象徵兩岸觀光旅遊破冰，雖然福建至馬祖兩邊的觀光旅遊量能較小，但從意義上來看，這是非常好的訊號球，若台灣想要逐步打開兩岸觀光市場，下一步應該把球接好，解除6月1日組團到中國大陸旅行的禁令，逐步恢復兩岸觀光交流。

李奇嶽說，平潭至台灣的海上客運，一次可乘載700名乘客，輛次滿大的，若平潭至台中港航線可以重新打開，希望台灣、大陸兩方都能相向而行，慢慢恢復兩岸在2019年前的往來、正常的觀光旅遊情況；李奇嶽表示，接下來就要看台灣如何回應，希望台灣能抓緊機會，將兩岸旅遊觀光重新恢復。