陽光行動／家長狀況多…找回學生 老師被迫帶員警家訪

高關懷生狀況多，往往家長的狀況更多。有的家長不管小孩，老師得每天到家裡叫小孩起床，甚至家長認為，老師天天載小孩去上學是理所當然，依法學生若符合中輟條件可開罰，但一天一百元，家長根本沒在怕，還有老師帶員警一起家訪，給家長壓力，讓學生來學校上課。

苗栗縣公館國中特教組長周碩政說，如果是中輟類型的高關懷生，會鼓勵他們參加技藝教育學程，讓他們發現自己的優勢跟長處。如果是情緒類型或其他高關懷學生，會由學校輔導老師進行團體、個別諮商，狀況更嚴重就會連結到諮商心理師以及社工等資源。

在新北清水高中教高關懷班的資訊教師盧建邦，帶領高關懷學生寫手機程式、帶機器人課程，希望學生能從中找到興趣、學會一技之長，或者至少讓學生有動力來學校。

不過，高關懷學生很多是因為家庭失能，周碩政說，在美國，可以要求家長把孩子帶回管教，請保母看孩子或是請假在家，對家長來說是一種處罰，反觀台灣，就沒有這樣的強制規定。

新北安溪國中輔導主任吳俊叡表示，過去他曾找派出所員警、少年隊一起家訪，給家長壓力，讓孩子回來上學。

花蓮花崗國中輔導老師高淑玲說，高關懷孩子的暴力、暴衝等外在行為，其實可能是來自背後沒被看見的傷，被理解與看見，才有可能鬆動內心困境。

她曾遇過一個情緒非常高張的學生，後來才知道，這個孩子是從小就被遺棄，心中存在許多創傷、生氣與憤怒，卻沒能有個對象訴說。她發現動物輔療對情緒障礙、高關懷孩子有正面幫助，五年前她每年為需要的學生募款，讓他們可以接受每周、持續一年以上的動物輔導課程。