陽光行動／防詐騙 詳閱合約留副本

為了理財或消費卻誤入高額貸款陷阱的案件層出不窮，辦案人員提醒，年輕學子涉世未深，如在簽立任何貸款合約、文件時，應該詳細閱讀合約內容，留下副本資料。如果察覺商家有可疑要求，例如要求在融資公司致電時謊稱為自己使用，或沒說清相關的借款費用，即應提高警覺。以網路夯片「山道猴子的一生」為例，主角購買二手紅牌重機，是透過車行介紹取得融資，當他詢問融資條件時，老闆明顯是糊弄帶過，而主角自己因為急著取車，沒多問融資條件。

經濟部商業署副署長劉亞娟表示，商業署與地方政府消保官負責協助消費者處理與融資有關的消費糾紛，比較常見的問題是消費者在借錢時，融資公司沒有把利率的計算方式講得很清楚，且提前還款通常也會被索取高額手續費，導致產生糾紛。

尤其是所謂的資融或融資公司借款，結果表面的借款利息不高，卻有其他的高額手續費及違約金。先前這些業者很快就把ＢＮＰＬ的「應收帳款」賣給融資公司，但時間一久，業者發現開融資公司太好賺，不少業者乾脆自己下來開一家融資公司，形成「詐騙一條龍」。

還有些會做假交易，最常見的就是中古車貸的「先買後賣」，製造假交易行貸款之實。還有一種如開餐廳想擴張規模，找融資公司借高利貸，但最慘的是，經濟部商業署現在僅調處自然人與租賃公司的債務問題，法人卻不在調處範圍之內。