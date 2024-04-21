陽光行動／三不管地帶 融資業成法外之地

「山道猴子的一生」影片意外揭開融資公司浮濫放貸導致年輕人債台高築的亂象，更令外界驚訝的是包括租賃公司、融資公司，以及ＢＮＰＬ（先買後付）這些非金融機構業者，完全脫離銀行法約束，漫無限制地借錢給許多年輕的「無卡小白」，甚至前進校園，讓很多年輕人在還沒入社會前就債台高築，甚至牽連父母「子債父償」。

融資公司的目的事業主管機關是誰，到目前還說不清楚，問題就出在行政院，還沒決定指定給金管會還是經濟部。現在是以「行為」做分類，詐騙的歸刑事偵辦，消費糾紛由經濟部商業署負責。

不過，因為問題愈來愈嚴重，在金管會主委黃天牧指示下，日前由銀行局長莊琇媛，找來中租、裕融、和潤等三大租賃公司董事長開會，透過三家業者要求租賃公會制定兩份自律規範，一是ＢＮＰＬ，另一個是車貸。

根據金管會要求租賃公會所訂定的兩大自律規範，已提示包括：不能同時收違約金和延遲利息、所訂的利率水準不能超過民法第二○五條所訂的百分之十六上限、車貸金額不能超過汽機車本身的殘值、倘若消費者透過ＢＮＰＬ所取得的服務不佳，亦即發現有欺詐不實的情事時必須能有退貨機制，的確都掌握了重點，但問題在於沒有罰則。

一家租賃業者私下指出，金管會由租賃公司對業者所制定的自律規範，主要有兩大問題，一是並非全體的租賃公司都加入公會，另一個問題在於自律規範無罰則。

合作金庫銀行是本國銀行中放款量最大的上市銀行，合庫金控董事長董瑞斌直言，不少租賃公司並非直接承作放款，而是由與租賃公司同屬關係企業的「資融公司」（坊間更多稱為融資公司）在承作，在這種情況下，資融公司不會加入租賃公會，另一方面，即使該租賃公司是公會的會員，也無從以該自律規範來要求資融公司履行，形成管理死角。

本月十七日的立法院財政委員會上，包括民進黨立委郭國文、王世堅等人都痛批透過「假買賣契約」放年輕人或是缺錢的小微企業主高利貸，包括一輛機車竟然可以借到五百萬元；餐廳要借錢，以進口和牛作為名目借兩百萬，真相卻是偽簽兩百五十三萬的買賣契約（其中五十三萬是利息）、再扣八十萬元的履約保證金、再扣十萬元手續費，王世堅形容：「一頭牛剝了三層皮。」

包括民眾黨立委黃珊珊以及郭國文都已準備提出「融資公司法」專法。黃珊珊直言，現在這個放款亂象是三不管地帶，金管會、經濟部都不是主管機關，倘若一直不立專法納管，全台灣向資融公司借錢的民眾、小企業、新創公司，等於進入「法外之地」，黃珊珊主張由金管會擔任主管機關。

董瑞斌也主張，ＢＮＰＬ應該和融資公司一併以設置專法方式來納管。而且像英國，已經跳脫「機構監理」的思維，而改朝「行為監理」管理，亦即只要是借錢給消費者的公司，不論是否為金融機構，都用同一套規則來管理，這樣才能避免監管漏洞。