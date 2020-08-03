高中新課綱第2年 師資荒更嚴重

新課綱去年上路，各高中要開出一點二倍以上的多元選修課，但在師資員額控管下，各高中無法增聘教師，教師超鐘點成了教學現場血汗新常態。新課綱邁入第二學年，適用新制的高中生人數翻倍，有大校估算這學年一口氣要增開一千多門課；偏鄉學校不少教師每周要超上十個鐘點課程，比教育部訂定「超九」門檻還高。

高中新課綱出現許多新型態課程，如多元選修課、社會及自然科「探究與實作」等，不少課程要跨領域教師共同備課，等於一門課至少要二位教師。

本報日前民調也發現，七成六高中反映，教學現場因師資不足執行課綱遭遇困難，多數教師超鐘點成血汗教師。技高方面又因分科的關係，專業屬性不同課程瑣碎，師資荒更嚴重。

全國高中學校教育產業工會統計，教育部編列四年四五○億元專案預算，國中、小都師資員額補助達約二五○億元，高中職只補助多元選修超鐘點費，且四年僅廿一億元。理事長高孟琳說，這簡直擺明要高中教師「加班加到死」。

桃園壽山高中校長徐宗盛說，高中新課綱新增多樣態課程，雖必修課科目學分有下降，但目前正值新舊課綱過渡期，課程總量不減反增，全校五十多個班，新課綱首年總課程數比往年增加九百節；新學年，高二規畫自然科「探究與實作」，要跨領域教師共同備課，全校總課程數增幅達一○五○節，自然科教師每周平均超鐘點六節課。

徐宗盛還說，教師為了預備新課程，也要花更多時間設計課程，這些隱形工時導致現場教師「常態性、全面性的加班」，呼籲教育部「不要只給鐘點費補助，要給人」，每校應按班級數比率增加一至二位教師員額。

金門高中校長許自佑說，偏鄉學校師資少，為了開出選修課，師資人數已緊繃，再加上偏鄉代理教師流動率高，落實新課綱更是困難重重。該校超鐘點時數也暴增，一○八學年每學期超鐘點近二五○節，一○九學年預估將再增至三一七節。教育部法定，教師兼課以不超過九節為原則，該校有教師將「超十」。