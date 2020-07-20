課綱備查頻出包 教部：地方應主動督導

新北市時雨高中有課程計畫書抄自石碇高中，連授課老師名字都忘記改掉。新北市教育局表示，將派員入校抽查該校選修課程實施情形，且要求校方釐清相關人員的疏失責任。至於新課綱高中課程計畫亂象層出不窮，外界呼籲應將備查改實質審查，教育部國教署說，現行課程計畫要經校內課程發展委員會審查通過後，陳報各地方教育主管機關「備查」，但主管機關仍應檢視是否符合課綱規定。

教育部說，依規定，地方教育局處應主動透過督導機制，掌握所管學校課程落實情形。教育部也可透過高中職優質化團隊，主動辦理入校諮輔、並加強督導訪查，如學校有違課綱情形，會派員查察；必要時籌組專案小組到校訪查，要求學校改善缺失。

新北：將入校抽查

新北市教育局說，初步了解，時雨高中表示一○八、一○九年多元選修課「創意市場生物學」內容，是不慎把參考石碇高中課程的版本「誤植送審」，為學校單一課程規畫疏失個案，該校已提供正確的課程及教學規畫表，內容確有不同。

但新北市教育局說，將請學校檢討課程發展機制，輔導學校強化課程計畫內部檢核與上傳機制，也要求校方釐清相關人員的疏失責任。教育局也會派員入校抽查該校選修課程實施情形，確保學生學習權益。