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108課綱調查╱超越分數 回歸學力檢測初衷

聯合報 / 記者洪欣慈／專題報導

一○八課綱上路一年，教學現場面臨師資、素養教學、升學壓力等困境，許多學校都擔憂新課綱會像當年的九年一貫，實施後因教學現場心力交瘁、社會升學價值觀難改變，最後退回原點。

鬆綁升學壓力是新課綱落實需克服的第一個難題。曾任宜蘭縣教育處長、台北市中正高中校長的簡菲莉直言，「若三年後學校還在貼榜單、十年後教師仍為了考試加課，新課綱不會成功」。要翻轉升學價值觀，需要靠考招制度引導，以及中央和地方政府攜手校長、教師、家長和學生一起努力。

有教師在民調意見表中直言，國中升高中雖然喊「免試入學」，但明星高中在超額比序時還是會看國中教育會考成績，國中教師很難放下升學包袱，既然已經是「十二年國教」，希望會考能回歸「學力檢測」初衷，才能真正落實課綱精神。

大學取才同樣影響高中教師授課。第一線教師回饋，大學申請入學第一階段審查依然以學測成績做篩選，教師還是會認為成績表現最重要，希望大學未來能逐步展現重視學生學習歷程的決心，清楚呈現選才標準和內涵，讓學生、家長和老師都能更清楚掌握方向。

素養教學是各校另一大卡關點，高雄鼓山高中校長莊福泰觀察，雖然教育部辦了很多進修課程和工作坊，但教師現在更需要有一批領頭羊長期入校陪伴，讓教師有方向可依循，「現在這批人太少」。

至於如何讓教師穩定增能，有教師建議，應定期舉辦教師版的「一○八課綱線上測驗」，完成研習的教師才能拿到好考績，另應建立教師評鑑與淘汰機制。教育部十二年國教新課綱推動專案辦公室協作委員范信賢指出，美國、日本等國家設有教師換證制度，以日本為例，每八到十年會公布新課綱，教師都需要重新換證，藉制度推動教師跟上教改腳步。

另外，許多學校反映素養導向教學有課本教不完、家長難理解的壓力。長期到各校陪伴的均一師資培育中心執行長、瑩光教育協會理事長藍偉瑩建議，校長和教師可以透過學校日、家長會等場合，讓家長理解「課本只是教材之一」，每門課程都有要完成的學習內容與指標，教師也許不會每一篇課文都完全教完，持續溝通，就有機會讓家長們放心、形成新的教學文化。藍偉瑩表示，課綱不是上路就沒事了，更需要延續和落實，否則教改只會愈來愈困難。

課綱 升學 素養

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