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民團批主導建啤割地北科大 鄭文燦辦公室：尋多贏方案

中央社／ 台北15日電
鄭文燦辦公室今天表示，為解決台酒土地開發以及北科大校地不足問題，必須尋找多贏方案，行政院持續兼顧各方意見處理。聯合報系資料照
鄭文燦辦公室今天表示，為解決台酒土地開發以及北科大校地不足問題，必須尋找多贏方案，行政院持續兼顧各方意見處理。聯合報系資料照

民間團體指控，台北市定古蹟「建國啤酒廠」變更為台北科技大學用地，是行政院副院長鄭文燦等人主導。鄭文燦辦公室今天表示，為解決台酒土地開發以及北科大校地不足問題，必須尋找多贏方案，行政院持續兼顧各方意見處理。

媒體報導，建國啤酒廠6年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，民間團體指控是鄭文燦及行政院政務委員張景森介入，才讓土地用途急轉彎。

鄭文燦辦公室今天表示，為解決台酒土地開發以及北科大校地不足問題，行政院多次邀集相關單位協商具有可行性的方案，包括文資保存計畫，因為此案涉及中央與地方政府、財政部、教育部等不同主管機關，必須尋找多贏的方案，行政院會持續兼顧各方意見處理本案。

北科大 行政院 鄭文燦

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