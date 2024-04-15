新聞眼／行政院若一意孤行 難服民心

台北建國啤酒廠擁百年歷史，為台灣啤酒發源地，若政府願意，也許可打造成下一個華山文創園區或松山文創園區。大學想要土地卻選上古蹟，被質疑「找錯對象」，更別提這塊地在北市市中心的精華區，商業使用性高，無怪乎外界「好奇」北科大堅持要建國啤酒廠土地的目的何在？

建國啤酒廠原計畫改造成文化園區，如今可能因北科大的堅持，扼殺了一個文化園區的誕生。政委張景森稱建國啤酒廠「活保存」幾十年沒進展、校地四分五裂，所以才要將地撥給北科大。然而，中央既能以「重大建設」為由變更地目，為何沒將建國啤酒廠變更為文化園區而是變成校地。

北科大願意為這塊土地等上五年，讓學生冒著沒有教室使用的風險，卻不效法台灣科技大學尋找私校合併以增校地。這樣的做法自然要受到外界檢驗。尤其，行政院副院長鄭文燦身為台北科技大學榮譽校友，不但一手主導此案，更在校友會上「宣告」土地會直接由國產署撥用給北科大，難道不懂利益迴避？

鄭文燦、北科大皆早早對外透露成案的可能性，內政部明天的審查會議會否有實質討論？抑或僅是過場？外界正睜大眼睛看。行政院如無法提出合理理由便強行變更地目，未來掀起的風波恐怕只會愈來愈大。