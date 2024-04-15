快訊

中東衝突擴大恐將美拖下水 未來幾天是局勢關鍵期

香港金像獎／梁朝偉6奪最佳男主角創紀錄 「周處」摘最佳亞洲華語電影

暖熱飆逾36度高溫 鋒面逼近零星降雨、周四雨區擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／行政院若一意孤行 難服民心

聯合報／ 本報記者張睿廷
鄭文燦強勢主導建國啤酒廠割地。記者林俊良／攝影
鄭文燦強勢主導建國啤酒廠割地。記者林俊良／攝影

台北建國啤酒廠擁百年歷史，為台灣啤酒發源地，若政府願意，也許可打造成下一個華山文創園區或松山文創園區。大學想要土地卻選上古蹟，被質疑「找錯對象」，更別提這塊地在北市市中心的精華區，商業使用性高，無怪乎外界「好奇」北科大堅持要建國啤酒廠土地的目的何在？

建國啤酒廠原計畫改造成文化園區，如今可能因北科大的堅持，扼殺了一個文化園區的誕生。政委張景森稱建國啤酒廠「活保存」幾十年沒進展、校地四分五裂，所以才要將地撥給北科大。然而，中央既能以「重大建設」為由變更地目，為何沒將建國啤酒廠變更為文化園區而是變成校地。

北科大願意為這塊土地等上五年，讓學生冒著沒有教室使用的風險，卻不效法台灣科技大學尋找私校合併以增校地。這樣的做法自然要受到外界檢驗。尤其，行政院副院長鄭文燦身為台北科技大學榮譽校友，不但一手主導此案，更在校友會上「宣告」土地會直接由國產署撥用給北科大，難道不懂利益迴避？

鄭文燦、北科大皆早早對外透露成案的可能性，內政部明天的審查會議會否有實質討論？抑或僅是過場？外界正睜大眼睛看。行政院如無法提出合理理由便強行變更地目，未來掀起的風波恐怕只會愈來愈大。

北科大 古蹟 張景森 文創 行政院 鄭文燦

延伸閱讀

林佳龍傳掌外交部 傅崐萁分析：賴清德挖坑給林、欲滅正國會

傳謝長廷任司法院長 王鴻薇：難道要逼死法官嗎？

蔡總統花蓮勘災「動用所有資源助重建」鄭文燦承諾全力支持組合屋

林佳龍、鄭文燦未入閣 黨內人士：備戰2026直轄市長

相關新聞

建啤擬割地北科大 民團轟鄭文燦主導

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」六年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，明天由內政部都市計畫審議；民間...

新聞眼／行政院若一意孤行 難服民心

台北建國啤酒廠擁百年歷史，為台灣啤酒發源地，若政府願意，也許可打造成下一個華山文創園區或松山文創園區。大學想要土地卻選上...

專家：中央跳過北市府涉違法

文化資產保存法規定，文化資產進行「都市計畫變更」須徵求主管機關意見，台北市文化局昨天表示，已正式發函內政部要求提供計畫書...

鄭辦：尋多贏方案 張景森：政委協調天經地義

行政院政務委員張景森昨天表示，建國啤酒廠「活保存」談了幾十年沒進展，財源、經營計畫至今都是空談，這塊地有百分之十五屬於國...

北科大：出租大樓 產學合作所需

民團質疑北科大聲稱用地不足卻又將校舍租給汽車展示中心，北科大昨強調，出租億光大樓八二三平方公尺給北都汽車是基於產學合作之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。