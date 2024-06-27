會考51名學生申訴英聽受干擾遭駁 北市擬助提新事證送全國試務會

國中會考落幕，議員指台北市有3試場共51名學生考英聽受干擾提申訴，但被判無理由。教育局今天表示，將分析3試場與同其餘試場參照作答結果，提新事證送全國試務會研議。

國中教育會考5月結束，國民黨台北市議員曾獻瑩透過新聞資料指出，日前接獲陳情，有學生在北市百齡高中試場考英文聽力時設備故障，備用設備後續雖到位，且再播放考題，但因遇到會考結束散場現場喧騰，導致陳情學生無法聽清楚英聽考題。

曾獻瑩表示，學生提申訴卻被判申訴無理由，但播放紀錄表卻提因設備異常或持續干擾，試場須暫停後續播等。經調閱資料發現，台北市共3所試場、51名學生提同樣申訴，但都被判為無理由，主要是監考老師在紀錄表勾選為播放清晰。

他指出，通知台北市教育局分析3所試場共51名學生在英聽會考散場時間答錯率，發現錯誤率較高，後續由北市國中教育會考試務委員會調查，認為學生再申訴有理由，建議以成績補償，但全國試務會未理會，建議相關單位修改流程或最後一節別考英聽，避免同情況再發生。

對此，台北市教育局回應指出，經調閱3試場所有學生作答反應，在鐘聲及散場時間試題作答結果，有受持續性干擾影響疑義，將事證報送全國試務會。

教育局表示，後續經全國試務會重新分析3試場學生作答反應，學生通過率曲線與中心公告全國通過率曲線呈現一致變化趨勢，認為是英聽3個題目屬較高難度，所以答錯率高。

教育局指出，後續將針對北市3試場與同考場其餘試場互相參照作答結果進行分析後提新事證，送全國試務會研議。