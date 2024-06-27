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苗栗142名國中生會考績優 縣府發逾170萬元獎金

中央社／ 苗栗縣27日電

苗栗縣學子今年參加國中教育會滿級分榜首有7人，突破往年紀錄，縣府今天針對142名符合會考激勵方案標準的學生，頒發個人獎勵金，獎金總額達新台幣170萬9000元。

苗栗縣政府為鼓勵縣內國中生及學校在國中教育會考努力爭取佳績，制定「國中教育會考成績激勵方案」，今年度共18所公私立國中142名學生達獎勵標準，其中有7名學生為「5A10＋、寫作6級分」滿級分榜首，人數打破會考近年紀錄。

針對會考成績表現，苗栗縣教育處今天辦理「個人成績傑出獎」頒獎典禮，由苗栗縣長鍾東錦接見表揚優秀學子，分別頒發獎勵金，7名滿級分榜首各抱回10萬元獎金，其他會考成績達「5A5＋、寫作5級分」以上學生，或是12班以下偏鄉學校學生達「5A、寫作5級分」以上，獲頒5000元至1萬元不等獎勵金。

教育處統計，113年度國中教育會考成績激勵方案個人獎勵部分，總計發出獎勵金170萬9000元。

會中，鍾東錦指出，高中階段要更努力認真，並對父母、師長懷抱感恩的心，在學業以外，也要學習做人處事、應對進退，期許未來能發揮興趣專長，創造精彩人生，有機會也能對苗栗家鄉有所貢獻。

教育處表示，今年苗栗學子參加國中會考成績5A10＋人數較去年增加27%，5A學生比例與歷年相較皆有不錯表現，寫作測驗成績5級分以上人數也提升4%。

除針對成績優秀學生給予獎勵，教育處指出，也透過學習扶助等各項計畫資源，協助學生建構基礎學力穩定學習，持續降低各校待加強比例，後續也會針對「拔尖」及「扶弱」績優學校，頒發學校團體獎勵金。

113會考 偏鄉學校 國中教育會考 國中生 滿級分 鍾東錦

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