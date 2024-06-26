113國中會考數學科／由113會考題型 探索114會考趨勢

今年是108新課綱執行的第三屆會考，數學科的題目數量和出題型式與去年相同，第1題到第23題為單選題，第24、25題為選擇題組，非選手寫題為2題。

第1～12題大致上以單一能力指標概念為主，需要的計算量不大。第13題開始出現結合生活情境的數學題，考生必須具有「數學概念」和「素養情境」的能力才能作答。此份試卷考題導向相當生活化，符合閱讀素養，連結具體情境和數學概念，顯示了108課綱要求的素養導向。

今年的考題幾何題與以往相比題數減少許多，但是這些幾何題都具有相當程度的鑑別度。若目標A＋＋的考生，整份考卷的單選第23、24、25題會是關鍵；非選手寫題的部分則比往年簡單許多，只要花點時間、耐心，相信應該都可以拿到分數。整體而言，此份試卷還是具有一定鑑別程度，尤其是A＋與A＋＋的學生很明顯可以比較出來。

李熙老師認為往後的會考方向，大致上是理解與應用，看似敘述冗長、複雜的題目，其實只是「難在讀懂題目」，若能正確的解讀題目所表示的意思，計算上本身並不困難，只要看懂題目所表達的意思，再將情境轉換成數學的式子，想要在數學科拿高分並不困難。

李熙老師給新一屆考生準備會考的建議：

原則1：基礎計算能力必須精熟，也必須提升閱讀長文的讀題能力

想要在數學科拿下高分，計算能力不可以太差，觀念也要清楚。會考題目大多數計算都不會太複雜，通常只要有基礎的計算便可解題，重點是要精熟，要快、要準，才能預留多一些時間處理偏難的題目。

提升讀題能力是非常重要的，李熙老師認為，有些題目文字量大，看似複雜，甚至牽涉到跨領域的知識，但其實只要讀懂題意，破解之後，用到的數學概念並不困難。

原則2：從日常生活中，培養數感

在日常生活中其實很多事情都會跟數學息息相關，譬如購物的優惠、點餐的優惠、時事所發生的情境等等，都可以讓孩子們培養數感。

原則3：透過平時的練習，增進邏輯能力

很多同學往往只會透過刷題來提升自己的能力，不會的題目看完解析、聽完老師講解後，只會模仿或背題型。這樣對於應付平常學校的段考或許足夠，但是只要一碰到大考往往都無法拿到高分。所以同學千萬不可只求答案而不知道過程，平常不會的題目，一定要先搞懂題意，知道題目到底在問什麼，再思考解析為什麼要這樣列式，在這過程中一定要養成「為了什麼而求什麼」的習慣。

114年會考趨勢：強化素養導向以及結合日常生活常遇到的情境

以前三屆108課綱教育會考的方向來說，不僅有評量重要概念的「學科基本題」，也有結合日常生活情境的「生活情境題」。在這些生活情境的試題中，因為題幹敘述中會提供較多的資訊，考生必須解讀題目資訊來探究相關議題。為避免部分篇幅較長的試題會增加學生的閱讀負擔，各科將視情況調降試題本題數，但試題本整體難度仍會維持難易適中。

而生活中的數學素養依然是數學科試卷命題的方向，學生需要有連結具體情境和數學概念的能力，同時在數學情境中，也需要活用數學知識與概念來解題。