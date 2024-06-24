文組吃土？文轉理有機會嗎？理組畢業前輩紛給良心建議

AI熱潮席捲全台，連最新公布的榜單都看出端倪，出現「理工熱，人社冷」的現象，理工類的大學名額使用率比去年提升，連私立大學也不例外，反觀文法商為主的學校，即使是頂尖大學也面臨名額使用率下降的困境，當AI、資通訊領域成為趨勢，傳統的文組生未來有哪些出路？

就有畢業自文組的新鮮人，在網路平台上求救，表示「畢業才意識到自己能找到的工作不僅容易被取代，薪水與位階的成長幅度還超級慢，所以就有了轉職科技業的念頭」，求助科技業的前輩，「學習什麼程式會比較有進入科技業的機會呢」。

文章一出就有理組畢業的前輩打臉「我們好歹也是辛苦念完6年學加碩，頂著被當的壓力才能畢業的，才有辦法領科技業的高薪，怎麼可能是外行人隨隨便便就能學得會呢」，多數網友一面倒建議先考研，「沒有碩士學歷工程師就別想了」、「有能力跨考上研究所，絕對比你去外面上什麼app課還來的有說服力」、「科技業是學歷至上的地方，學士跟碩士起薪就硬生生差了好多截」、「科技業就是重視學歷，洗研是最簡單的途徑」、「跨組跨產業這種事情本來就是不簡單的事了，打好你的基礎 不然日後你就算真的跨到科技業，你會比沒跨前更痛苦」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，新鮮人因為沒有相關經驗，企業人資只能用學歷、在校成績或是參與過的專案作為進用人才的判斷標準，特別是知名大廠競爭者眾，入行門檻也跟著提高，非專業領域想要成為工程師，難度會大大提高，根據1111人力銀行的資料庫顯示，在資訊科技業有高達14萬個工作機會數，其中有過半職缺要求求職者必須具備碩士以上學歷，顯示學歷對於科技業來說，已成為客觀的衡量標準，不過科技業職缺類型眾多，不單侷限在工程師一途，非理工科系的畢業生，仍然有機會以自身的專長，投入科技產業。

曾仲葳建議，文組畢業生想要轉投科技領域，以理工碩士的學歷作為進入科技業的敲門磚是最快的方法，如果沒有時間備考，最好先請教成功轉換跑道的前輩，選擇較易入門的職缺類型，或是比較低階的助理工作，從基層開始，逐步補強自身能力。目前科技島網站的「職缺百科」( https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/ )就對科技業的眾多職務進行解析，橫跨電腦軟硬體、系統網管、電子通訊、光電光學、IC半導體等領域近百個職缺類型，提供有意跨足科技產業的求職者做為參考。