布農族少年摘台東會考榜首 王立元取得族語認證

國中會考成績日前出爐，台東池上國中王立元及台東市東海國中林彥文獲得5A10+為今年台東榜首。王立元是海端鄉布農族，已取得布農族語中高級認證及全民英檢中級。

113年國中教育會考成績出爐，台東縣今年分別有新生國中12名、東海國中8名、寶桑國中4名、池上國中4名、育仁中學1名等29名學生成績達5A以上，其中王立元及林彥文獲5A10+佳績，為台東縣今年度教育會考榜首。

台東縣長饒慶鈴和教育處長蔡美瑤今天前往學校恭喜學生，頒發紅榜祝賀，並嘉勉同學繼續保持學習熱忱，朝自己夢想邁進。國民黨籍布農族縣議員張全馨嵐說，王立元是海端鄉布農族人，是台東第1個布農族榜首，布農族和原住民與有榮焉。

池上國中表示，王立元自律性高且全方位發展，在學業上表現優異，更身兼學校籃球校隊、數學資優競試與族語競賽選手，平時樂於閱讀大量的課外讀物，並積極參與學校各類假日與寒暑假營隊及活動，在國中階段就取得布農族語中高級認證及全民英檢中級。

東海國中表示，林彥文在校上課認真專注且依學校課程規畫下，考試錯題時追根究底直到了解，平時與同學相處融洽，擔任不同重要幹部，是老師的得力助手，且能善用時間，兼顧課業與休閒，且持續加強英文，穩定提升實力，考出會考5A10+佳績。

蔡美瑤表示，台東今年會考成績國文科及英文科與往年相較之下，約有6成學校基礎比例略有上升，顯示在穩固基礎學力上逐漸看到成效，近年教育處努力推動「減C策略」，包括學習扶助措施等，讓學生在每一個學習階段，都能具備基本的學力，致力於「不漏接」每一個學生。