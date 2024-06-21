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免試入學招生名額出爐 開放個人序位查詢

中央社／ 台北21日電

教育部今天公告113學年度高級中等學校分區免試入學，實際招生名額共16萬2981名，較去年略減，同時也開放查詢個人序位，方便考生填選志願。

教育部今天發布新聞稿指出，113學年度免試入學簡章原提列的名額為19萬5592名，扣除已先一步招生的完全免試入學、直升入學、優先免試入學、技藝技能優良甄審、專業群科及免試獨招等管道的報到人數後，將缺額回流，計算出實際招生總名額為16萬2981名，較去年（16萬8217名）略減。

免試入學參考的不只是國中教育會考成績，還包含多元學習表現等項目，全國15個就學區都有不同規定。今天開放個人序位查詢，學生可上網查詢所屬就學區的序位比率及累積人數區間，作為選填志願參考。

教育部提醒，選填志願時，務必考量就近入學、國中提供的生涯發展規畫書，並參酌以往免試入學志願模擬選填，整體考量興趣、性向、能力，盡量將志願填滿。

各就學區訂於7月9日放榜、7月11日報到。其他有關各區志願選填、報名、繳件等期程，依各就學區簡章辦理，可到各就學區免試入學委員會網站查詢。

113會考 免試入學

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