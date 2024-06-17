113會考英語題組解析／善用解題技巧、分析上下文意 輕鬆看懂長篇文章

113年國中會考落幕，隨之準備開始進行總複習的國二同學們，你起跑了嗎？在開始之前，同學是否已將113年英語會考試題做了練習呢？相較於其他年度的會考，這次的題目相對簡單，容易錯了一兩題就與A⁺⁺擦身而過，同學在答題的時候必須更加小心，並且掌控好時間。

此次的英語會考決勝關鍵在於最後兩篇文章，第36~39題在答題技巧上，單字的熟悉程度至關重要，若超過英語常用2000單，同學也需明白文章是具有連貫性及邏輯性的，善用上下文去推測文章的意思，快速抓住長篇文章的重點！

※ Yvonne老師解題技巧

先看題目、再看文章，快速地找出關鍵字並作答 e.g. 第一題關鍵字：advocate e.g. 第二題關鍵字：extinct frog e.g. 第三題關鍵字：Dr. Solomon Wang e.g. 文章解題關鍵：Ellen Zimmer / John Smith / bring back extinct animals / extinct frog / women keep babies / Solomon Wang / throw good money after bad e.g. 注意轉折連接詞：but/ however

※ 考題練習

答案都寫上了，快點開影片學習解題技巧！

一起跟著 Yvonne 老師了解筆者對於復活滅絕動物的想法吧！

★ 國中必學單字 1. dirty (adj) 污染 2. tadpoles (n) 蝌蚪 3. expensive (adj) 昂貴的 4. study (n) 研究 5. animals (n) 動物 6. living spaces (n) 生活空間 7. problem (n) 問題

★ 實用字彙片語 1. extinct (adj) 絕種 2. advocate (n) 擁護者 3. disagree (v) 爭議 4. bring back (v) 復活 5. throwing good money after bad (phr) 白費

同學在國三的英語課程中，仍有相當重要的文法點需要學習，之前學習過的文法，也需要不斷練習才行喔！建議大家使用Ai 學霸國中英語線上課程，透過老師的教學影片以及不斷的線上刷題，在114年英語會考中獲得好成績！