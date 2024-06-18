快訊

雨區擴大！大雷雨轟中部以北6縣市 雙北3區山區暴雨、留意溪水暴漲

榮譽土耳其人噩耗！YouTube Premium跨區訂閱突取消 一票人中招

李四川佔優勢？2026新北市長藍內部民調外流 侯友宜認看過：只是參考

會考志願選填／升學率唯一指標？搶搭雙語、AI浪潮 雙北高中職特色課程看過來

聯合新聞網／ 綜合報導
國中教育會考成績出爐，21至27日將開放考生進行志願選填。記者曾吉松／攝影
國中教育會考成績出爐，21至27日將開放考生進行志願選填。記者曾吉松／攝影

113年國中教育會考落幕，將於6月21至27日開放考生進行志願選填，許多家長在意學校資源、讀書風氣，升學率也成現實指標。事實上，在今年3月，PTT論壇上便曾有一篇文章分別統合錄取台大、頂大（台清交成政）人數作為參考，引起熱烈討論。

細看名單，北市名列前茅的公立學校除了北一女中、建國中學，師大附中、成功高中、中山女中、松山高中、政大附中、大直高中也入列；私中部分，有薇閣高中、靜心高中、復興實驗中學、延平中學、再興中學、東山高中。新北部分，板橋高中則擠入大台北的升學前段班。

不過，除了升學率外，是否有其他指標可參考？雙北高中職為追上國際化、半導體潮流，近年來積極在雙語、AI領域給出豐厚資源，各校紛紛端出特色課程，就是希望能吸引志向明確的學生前來就讀，家長也可依照小孩興趣引導協助。


林口高中在2021年與美國緬因州中央中學簽署MOU， 安排雙聯學制，讓學生畢業就擁有兩張畢業證書，申請國外大學更有優勢。圖／林口高中提供 劉懿萱
林口高中在2021年與美國緬因州中央中學簽署MOU， 安排雙聯學制，讓學生畢業就擁有兩張畢業證書，申請國外大學更有優勢。圖／林口高中提供 劉懿萱

雙北高中職近年吹起國際化風潮，不再只是私校專利，不少公立學校相繼推出「雙聯學制」，與包括美國、英國、加拿大、澳洲、日本學校合作，主打高中3年在台修習學分後，即可取得本地及國外高中兩張畢業證書。新北包括三重高中、中和高中、三民高中、北大高中及光復高中日前便與英國普利茅斯城市學院簽署合作備忘錄，突破1年預科的門檻，學生在學期間免休學赴英修習一學期，即可同時取得台英兩國畢業證書。

雙北雙聯學制辦理高中職：

此外，北市部分高中設有「國際文憑課程」（IBDP）、「國際預科課程」（IFY），讓學生在高中便能預修大學課程，有助學生未來申請海內外大學。如北市中正高中、南港高中、育成高中、成功高中、景美女中、萬芳高中及東山高中7校皆推出「國際預科課程」，若修畢相關課程也可拿到國際文憑，成競逐申請英國大學的有利門票。

》》北市高中職國際課程辦理學校一覽

》》新北高中職雙聯學制辦理學校一覽


北市中正高中108學年起推動AI學程，學生在「台北AI教育節」分享成果。記者林佳彣／攝影
北市中正高中108學年起推動AI學程，學生在「台北AI教育節」分享成果。記者林佳彣／攝影

AI熱潮不僅席捲大專院校，雙北高中職也跟上腳步，開設相關課程及專班。北市包括中正高中、陽明高中、百齡高中3校設有AI專班，在此基礎下，113下學年度將獲百萬補助，延聘產學界專家擔任講師、購置設備，培養學生在AI、量子電腦應用、半導體相關理論的科技素養與解決問題能力。

新北則以錦和高中、樟樹國際實創高中2校為首，首度設立「AI+科技示範高中」，並於北大高中、三民高中、石碇高中、樹林高中、清水高中、樟樹國際實中等6校設立「AI+科技實驗班」，並與師範大學科技系合作，引入台大系統，讓各校課程教學人才透過群策群力，來完備課程發展與教學實踐。

編輯推薦


私立華興中學校長曾騰瀧表示，今年有2個特別狀況。一是國文A++比去年增加2個百分點，但A+4.7％較去年9.2％下降近5個百分點，可見今年國文A+不少高分群考生跑到A++，而社會科A+7%則比去年3%增加4個百分點；至於寫作測驗二度採開放性題目，往年滿級分人數通常是1500至2000人，今年即便滿級分增至1226人仍偏低。

因此，前幾志願的建北、附中、成功、中山，寫作測驗將可能是關鍵科目。曾騰瀧進一步分析各校落點，建國中學34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分、中山女中31.6分、松山高中30.6分、大同高中29.6分；30至20分學校應會比去年下滑0.幾分到1級分，20分以下學校則是下滑1至2級分。

編輯推薦

台中市惠文高中校長陳建銘也建議，志願數有50個，志願選填分成夢幻區、務實區、安全區，前5個志願序屬於大膽填的夢幻區、6至10志願序是參考去年錄取狀況的務實區、11志願序之後填安全的志願，「免試入學只有一次機會，要盡量填滿，才不會落榜」。

▌延伸推薦：

家長不要看！ 能叫外送、沒收手機？考生選校看點跟爸媽大不同

113會考 升學 填志願

相關新聞

會考志願選填／升學率唯一指標？搶搭雙語、AI浪潮 雙北高中職特色課程看過來

113年國中教育會考落幕，將於6月21至27日開放考生進行志願選填，許多家長在意學校資源、讀書風氣，升學率也成現實指標...

113會考英語題組解析／善用解題技巧、分析上下文意 輕鬆看懂長篇文章

113年國中會考落幕，隨之準備開始進行總複習的國二同學們，你起跑了嗎？在開始之前...

113學年度高中特色招生 6月19至21日報名

113學年度高級中等學校特色招生考試分發入學6月19至21日受理報名，採「學科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學...

台中「夜市囝仔」雙胞胎兄弟 會考均5A++上中一中

台中市大華國中國中會考，獲5A++的有5人，其中雙胞胎兄弟姚承邑、姚承均父母在夜市擺彈珠台，兩人假日還得去幫忙，父母日夜...

還沒放榜！他見「前三志願生」坐滿高中先修班 傻眼嘆：那麼競爭

113年國中教育會考成績於本月7日出爐，將於21至27日開放選填志願，而家長們也十分關心孩子的選填狀況。一名網友在PTT表示，自己正在幫即將升高中的兒子，找開學後的補習班，卻發現高中先修班早在一個月前開課，驚呼「怎麼我覺得現在連高中都那麼內卷了，還沒放榜誒」。

國中會考33.8分可上師大附中！他為2原因決定讀基商 未來想去澳洲留學

基隆市碇內國中畢業生林宇鋐今年國中教育會考33.8分，原本可上師大附中，但他對資訊科系領域有濃厚興趣，加上考量每天通學很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。