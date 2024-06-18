會考志願選填／升學率唯一指標？搶搭雙語、AI浪潮 雙北高中職特色課程看過來

113年國中教育會考落幕，將於6月21至27日開放考生進行志願選填，許多家長在意學校資源、讀書風氣，升學率也成現實指標。事實上，在今年3月，PTT論壇上便曾有一篇文章分別統合錄取台大、頂大（台清交成政）人數作為參考，引起熱烈討論。

細看名單，北市名列前茅的公立學校除了北一女中、建國中學，師大附中、成功高中、中山女中、松山高中、政大附中、大直高中也入列；私中部分，有薇閣高中、靜心高中、復興實驗中學、延平中學、再興中學、東山高中。新北部分，板橋高中則擠入大台北的升學前段班。

不過，除了升學率外，是否有其他指標可參考？雙北高中職為追上國際化、半導體潮流，近年來積極在雙語、AI領域給出豐厚資源，各校紛紛端出特色課程，就是希望能吸引志向明確的學生前來就讀，家長也可依照小孩興趣引導協助。





林口高中在2021年與美國緬因州中央中學簽署MOU， 安排雙聯學制，讓學生畢業就擁有兩張畢業證書，申請國外大學更有優勢。圖／林口高中提供 劉懿萱

雙北高中職近年吹起國際化風潮，不再只是私校專利，不少公立學校相繼推出「雙聯學制」，與包括美國、英國、加拿大、澳洲、日本學校合作，主打高中3年在台修習學分後，即可取得本地及國外高中兩張畢業證書。新北包括三重高中、中和高中、三民高中、北大高中及光復高中日前便與英國普利茅斯城市學院簽署合作備忘錄，突破1年預科的門檻，學生在學期間免休學赴英修習一學期，即可同時取得台英兩國畢業證書。

雙北雙聯學制辦理高中職：

此外，北市部分高中設有「國際文憑課程」（IBDP）、「國際預科課程」（IFY），讓學生在高中便能預修大學課程，有助學生未來申請海內外大學。如北市中正高中、南港高中、育成高中、成功高中、景美女中、萬芳高中及東山高中7校皆推出「國際預科課程」，若修畢相關課程也可拿到國際文憑，成競逐申請英國大學的有利門票。





北市中正高中108學年起推動AI學程，學生在「台北AI教育節」分享成果。記者林佳彣／攝影

AI熱潮不僅席捲大專院校，雙北高中職也跟上腳步，開設相關課程及專班。北市包括中正高中、陽明高中、百齡高中3校設有AI專班，在此基礎下，113下學年度將獲百萬補助，延聘產學界專家擔任講師、購置設備，培養學生在AI、量子電腦應用、半導體相關理論的科技素養與解決問題能力。

新北則以錦和高中、樟樹國際實創高中2校為首，首度設立「AI+科技示範高中」，並於北大高中、三民高中、石碇高中、樹林高中、清水高中、樟樹國際實中等6校設立「AI+科技實驗班」，並與師範大學科技系合作，引入台大系統，讓各校課程教學人才透過群策群力，來完備課程發展與教學實踐。