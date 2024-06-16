還沒放榜！他見「前三志願生」坐滿高中先修班 傻眼嘆：那麼競爭

113年國中教育會考成績於本月7日出爐，將於21至27日開放選填志願，而家長們也十分關心孩子的選填狀況。一名網友在PTT表示，自己正在幫即將升高中的兒子，找開學後的補習班，卻發現高中先修班早在一個月前開課，驚呼「怎麼我覺得現在連高中都那麼 內卷【內卷】意指群體內部過度競爭、惡性競爭，人力互相內耗的狀態。 了，還沒放榜誒」。

原PO透露，兒子剛考完高中一個月，好不容易等到成績出來，確定要繼續走普通高中這一條路後，為避免孩子落後他人太多，便開始尋找開學後的補習班。不料，許多高中先修班早已開課，且報名者大多是預期會進入前三志願的學生，讓他非常驚訝。

原PO表示，孩子平時都在玩電腦遊戲，身為爸爸的他不知該如何是好，苦惱著要繼續放任兒子，還是和對方仔細討論未來規劃，並幫忙報名先修班，「怎麼我覺得現在連高中都那麼內卷了，還沒放榜誒，說好的要讓小孩子快樂長大呢？」

貼文一出，許多網友表示，「提早一個月先唸不好嗎？10年前就這樣呀...」、「一直都是吧，學校暑假不是就要上課了嗎？」、「快樂長大最多到國中吧，高中還這樣是放縱」、「去找那種升學率高的補習班吧」。

但也有不少人認為不需參加先修班，「先修班之類的，其實沒必要啦，正式開學後，補習班也是會從頭開始」、「家長的陪伴跟關注，比補習有用很多」、「先修班其實是避免進去落差太大，造成信心崩潰，如果你兒子還算認真，八月帶他去買參考書自修即可」、「與其報補習班，不然先帶小朋友去看看各種活動，了解他高中讀完，想要大學讀什麼科系吧」。