快訊

牙痛不處理會怎樣嗎？8種常見原因及預防與護理方法一次看

金融時報：習近平曾稱美刺激北京武力犯台 企圖「借台毀中」

綠營為何總提第五縱隊？ 對內對外各有妙用

還沒放榜！他見「前三志願生」坐滿高中先修班 傻眼嘆：那麼競爭

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，自己正在幫即將升高中的兒子，找開學後的補習班，卻發現高中先修班早在一個月前開課，讓他非常驚訝。圖／本報資料照片
原PO表示，自己正在幫即將升高中的兒子，找開學後的補習班，卻發現高中先修班早在一個月前開課，讓他非常驚訝。圖／本報資料照片

113年國中教育會考成績於本月7日出爐，將於21至27日開放選填志願，而家長們也十分關心孩子的選填狀況。一名網友在PTT表示，自己正在幫即將升高中的兒子，找開學後的補習班，卻發現高中先修班早在一個月前開課，驚呼「怎麼我覺得現在連高中都那麼內卷【內卷】意指群體內部過度競爭、惡性競爭，人力互相內耗的狀態。了，還沒放榜誒」。

原PO透露，兒子剛考完高中一個月，好不容易等到成績出來，確定要繼續走普通高中這一條路後，為避免孩子落後他人太多，便開始尋找開學後的補習班。不料，許多高中先修班早已開課，且報名者大多是預期會進入前三志願的學生，讓他非常驚訝。

原PO表示，孩子平時都在玩電腦遊戲，身為爸爸的他不知該如何是好，苦惱著要繼續放任兒子，還是和對方仔細討論未來規劃，並幫忙報名先修班，「怎麼我覺得現在連高中都那麼內卷了，還沒放榜誒，說好的要讓小孩子快樂長大呢？」

貼文一出，許多網友表示，「提早一個月先唸不好嗎？10年前就這樣呀...」、「一直都是吧，學校暑假不是就要上課了嗎？」、「快樂長大最多到國中吧，高中還這樣是放縱」、「去找那種升學率高的補習班吧」。

但也有不少人認為不需參加先修班，「先修班之類的，其實沒必要啦，正式開學後，補習班也是會從頭開始」、「家長的陪伴跟關注，比補習有用很多」、「先修班其實是避免進去落差太大，造成信心崩潰，如果你兒子還算認真，八月帶他去買參考書自修即可」、「與其報補習班，不然先帶小朋友去看看各種活動，了解他高中讀完，想要大學讀什麼科系吧」。

113會考

延伸閱讀

停止呼吸20分鐘…泰國男救護車上「奇蹟復活」 狂奔3公里回家

母胎單大姑要她幫掃婆家 人妻竟嗆「礙眼」：活該嫁不出去

實領薪水變低！她遇面試「超坑話術」秒傻眼 內行人曝1關鍵

高雄捷運「1隱藏服務」超酷！ 一票人驚：北捷輸了

相關新聞

還沒放榜！他見「前三志願生」坐滿高中先修班 傻眼嘆：那麼競爭

113年國中教育會考成績於本月7日出爐，將於21至27日開放選填志願，而家長們也十分關心孩子的選填狀況。一名網友在PTT表示，自己正在幫即將升高中的兒子，找開學後的補習班，卻發現高中先修班早在一個月前開課，驚呼「怎麼我覺得現在連高中都那麼內卷了，還沒放榜誒」。

國中會考33.8分可上師大附中！他為2原因決定讀基商 未來想去澳洲留學

基隆市碇內國中畢業生林宇鋐今年國中教育會考33.8分，原本可上師大附中，但他對資訊科系領域有濃厚興趣，加上考量每天通學很...

家長不要看！會考志願選填——能叫外送、沒收手機？考生選校看點跟爸媽大不同

113年國中教育會考本月7日成績出爐，將於21至27日開放選填志願，將在7月9日迎來最終放榜...

鳳西國中國中會考成績亮眼 60位同學成績5A

高雄市鳳西國中今年國中會考表現亮眼，有6人成績達到5A++，更有多達60人成績5A，其中錄取雄中體育班1人、雄中音樂班甄...

113會考國文評析／素養試題搶眼、文本吸睛 命題多元有趣難度中偏易

本屆國文科會考共計42題，其題目類型與測驗方向與歷年相仿，同學若有確實練習歷屆會考試題...

國中會考新竹奇特現象 網友：不是階級複製是基因複製

113年國中教育會考成績昨天公布，新竹縣市成績達5A精熟以上程度的有1750人，比例占近2成，其中竹北成功國中及東興國中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。