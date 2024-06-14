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家長不要看！會考志願選填——能叫外送、沒收手機？考生選校看點跟爸媽大不同

聯合新聞網／ 綜合報導
國中教育會考考場示意圖。記者林俊良／攝影
國中教育會考考場示意圖。記者林俊良／攝影

113年國中教育會考本月7日成績出爐，將於21至27日開放選填志願，將在7月9日迎來最終放榜。不少開始思考志願選填，家長們也關心小孩選填狀況，然而家長跟考生討論的社群平台跟考慮關注的重點可說是大不同，能否叫外送、課堂間滑手機是否會被沒收，變成是現下學生們留心的。

家長關心小孩填選志願情形，多在臉書社團詢問各校升學率、校風、讀書氛圍。然而小孩身處於3C世代，學生們轉戰Threads平台大膽發問，儘管仍注重學校交通、師資，但「自由度」更成為大家在意的重點之一。

能不能叫外送、手機管制是否嚴格等……，一覽Threads上針對志願選填的討論，不只校友跳出來製作懶人包推薦母校，從教室硬體設備、熱食部、能否穿便服，包括老師們課堂中是否收手機、校園風氣開不開放、學長姐親不親切等無一不點評。

以下聯合新聞網也為讀者整理出Threads上各校校友的熱門討論，讓學生們一表看懂大台北高中校園中的「潛規則」及特點、神秘傳說。

從食衣到育樂，皆是學生們議論的焦點。在校園風氣上自由度，沒有制服的政大附中及如國外校園般擁有跑班制度、個人書櫃的麗山高中，被校友們一致點評「很自由」，多數學校如今也對校內服儀、訂外送等規定加以放寬。不過，成淵高中在管制上則稍嫌嚴格，下課若滑手機則可能在校安巡視時被抓，不過學生也大讚校內熱食部「超頂」，加上一旁就是寧夏夜市，可說是羨煞眾多青少年的美食天堂。

社群上的討論也不乏「神秘傳說」，不少前輩們提點入校前有什麼需注意的事項。如校內相當重視排球運動的中山女中及板橋高中，甚至有過來人開玩笑「會打排球再來」，但也有人指出從零開始學習也是沒問題唷！至於如北一女中與松山高中則分別流傳著「三年胖八公斤」、「5G網路進校變3G」的神秘傳說，大同高中更有每年一次的生日餐可兌換，有校友們願意現身說法嗎？

無論各位家長、國中生們選校的考量為何，台中市惠文高中校長陳建銘建議，志願的選填要考慮興趣性向、交通遠近、未來發展，千萬不要被分數綁架了，親子間一定要好好討論，在此預祝所有考生都能順利去到心目中的第一志願啦！

113會考 Threads 升學 填志願

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