113會考國文評析／素養試題搶眼、文本吸睛 命題多元有趣難度中偏易

本屆國文科會考共計42題，其題目類型與測驗方向與歷年相仿，同學若有確實練習歷屆會考試題，應不陌生。同時，梧桐國文教學團隊的吳桐老師指出：「今年會考難度適中偏易，雖不少文言文選文對同學而言略顯晦澀，然就通篇文意而言，仍不影響考生選出正確答案！」

此次題目選材生活化、素養化，網路選文、時事議題皆成為本次會考命題內容。以第1題社群軟體的貼文為例：

同學對粉絲專業貼文的內容應倍感親切，此題測驗同學圖文轉譯的能力，題目將秋刀魚漲價的事實，透過圖中文案重新包裝，同學無論從圖或文，皆可循「加薪」一線索推導出正確選項。

又可見題目第33-35題組：

此題探討近年由於AI智能崛起，所衍生的深偽技術議題。其中，第33題測驗同學圖表轉譯的能力，只要把握辭彙中上位義及下位義的概念，不難由各式圖表判讀「人工智能」、「機器學習」與「深度學習」三者間的關係。

吳桐老師表示：「雖說素養化的深淺向來是評判新課綱下會考試卷優劣的指標，然而其中基本語文能力及國學常識等考題，也是佔了一定的比重。」誠如此次會考關於國學常識的考題仍有七題之多，同學應確實拿下分數。如第10題：

即是基本的書法判讀題型，同學對此類題型應是駕輕就熟，若不慎遺忘，也能透過題幹的「用筆圓轉、結構勻稱、筆化粗細均勻」等引導敘述，判讀出小篆的字例。

另外，測驗的第17題也頗具新意：

過往偶有透過標點符號評測斷句能力的考題，此次會考則一改白話文為文言文，同學不僅需掌握文句中主詞及虛詞的使用方法，更需要跨越文體的阻礙。對不少考生而言，著實有其挑戰性，是別具鑑別度的一題。

最後，此次文言文考題多達十三題，其中最具代表性的題目可見題組第38-39題：

【甲】、【乙】兩文的對讀題，也是會考中比較分析的經典考題。同學宜從甲文中判讀出「觀史如身在其中」，否則讀了也是白讀的論點；而乙文則是需判讀出「設若古人當此」的換位思考方式。兩文看法相似，論點相近，較前幾年的多文對讀而言，考生應略感容易。

吳桐老師預估，本次國文科滿分A++應是落在錯2題以內，A+是3-4題，A則是5-6題。同學在據此推估本次會考成績之餘，仍須確實檢討本次會考錯題，再接再厲。人生並不會因一次考試失敗而失敗，也不會因一次成功而從此一帆風順，唯有永續學習，才是在人生的會考上取得滿分的不二法門！