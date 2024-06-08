北斗家商考場遭鐘聲干擾 英聽申訴不成 試務會：已補救

今年國中教育會考應考時，彰化縣北斗家商考場英聽播放器故障，題目尚未播完就鐘響，考生為此提出申訴，不過卻被認定不成立。全國試務會說明，當下已立即更換播音設備，且依照規定英聽每題均播放兩次，依規定兩次都不清楚才會重播。

國立北斗家商第二試場的英聽測驗播放器故障，試務人員更換後繼續播放，但播報第十六題、廿題時，適逢測驗結束鐘聲大作，考場廣播停止作答，儘管第二試場的英聽測驗持續但被嚴重干擾；播報廿一題時，其它試場離場喧嘩聲也造成影響，第二試場考生集體反映要求補救，家長也質疑試場記錄不確實。

全國試務會主任委員陳柏熹說明，該試場播放到第三題時，設備異常，立即更換設備，第四題開始播音內容均清楚，第十九題第二次和第廿題第一次播音間遇下課鐘，雖門窗緊閉，也要求現場二名監試人員回報當時播音狀況，兩人回報均表示播音內容清楚，流程沒有疏失。

至於試場外考生離場時爆發歡呼聲，陳柏熹說，當時已在受影響教室走廊設置圍欄，疏導考生。且播音結束後也有依規定留三分鐘讓考生檢查，全國試務會觀察考場紀錄和監試流程認為沒有疏失，認定申訴不成立。