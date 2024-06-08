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數學非選 逾半考生0至1級分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

心測中心近年鼓勵學生作答，只要推理恰當、完整寫出解題過程，即便答案算錯或過程有瑕疵，仍有望拿到級分數，但數據顯示，今年會考數學非選題，仍有逾半數學生○至一級分。台師大數學系教授謝豐瑞直言，近年非選題答題意願有進步，但學生在表達策略、解題過程推導、解釋能力仍要加強。

心測中心統計，數學非選第一題約二點八萬人拿○級分，占比百分之十七；第二題約二點四萬人○級分，占比百分之十六。又兩題皆以獲一級分的學生為大宗，第一題約八點九萬人，占比逾五成，第二題六點九萬人，占比近五成。

謝豐瑞表示，非選題閱卷評分「解題」與「溝通」並重，若考生解題策略過程不完整或不恰當，無論答案正確與否，皆未給予三級分。

以今年非選第一題「健康飲食餐盤」為例，謝豐瑞說，第一小題判斷水果、蛋白質分量大小，但許多學生寫不出推理過程，缺乏群組、剩餘、部分與群體等直觀想法，但該類邏輯推理生活中也用得到，考生卻無法用於解題，還有待努力。

至於非選第二題「桌子旋轉」，謝豐瑞表示，該題不難但零分卻很多，不少學生無法得出大圓半徑減小圓半徑為六十公分，再者，也有不少學生嘗試以畢氏定理算出斜邊長度，但有算錯且得出「一股大於斜邊」等違背數學事實的結果，卻沒發現。

謝豐瑞表示，判斷哪些步驟是重要必須在答題時寫明，是學生可再加強之處。整體而言，數學拿下精熟等級的學生占比近年來已有進步，從十年前的僅一成多，到今年已逾二成。

113會考

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