國中會考成績公布 師估落點「可用去年當標準」

國中教育會考成績昨公布，升學輔導專家預估基北區明星學校落點分析，建國中學最低錄取分數估卅四點六分、北一女卅三點八分、師大附中卅三點六分、成功高中卅一點八分、中山女中卅一點六分。尤其前幾志願學校，寫作測驗將可能是關鍵科目。

私立華興中學校長曾騰瀧說，今年有兩個特別狀況，國文Ａ++比去年增加二個百分點，但國文Ａ+百分之四點七，較去年百分之九點二下降近五個百分點，可見今年國文Ａ+不少高分群考生跑到Ａ++，而社會科Ａ+有百分之七，也比去年百分之三增加四個百分點。

至於寫作測驗，曾騰瀧指出，去年首度採開放性題目，滿級分六級分僅九七一人，創十年新低，今年第二年採開放性題目，滿級分增至一二二六人，但仍然偏低，畢竟往年滿級分人數通常是一千五百至二千人。

曾騰瀧表示，今年國文、數學微難，英語、社會難易適中、自然偏簡單，原則上各校分數會下滑，但因一一三學年度北一女、成功高中、內湖高中等部分學校各減一班，加上公私立高中職每班減招一人，預估今年明星學校落點分數與往年差不多，會是卅六分至卅分區間。

台中市惠文高中校長陳建銘分析，今年中投區國中教育會考共二萬九二五一人報名，較去年減少一○一九人，等於比去年考生少了百分之三點三七，綜合來說，今年各個分數類別的人數，其減少的比率趨近於考生人數的減少比率，「也就是今年前端學校的錄取分數，可以用去年的錄取標準來推估」。

陳建銘說，今年中投區各招生管道提供的招生名額同樣遠超過考生人數，也就是說有報名就有學校讀，但是要小心填志願，因為中投區幅員遼闊，要好好選擇。