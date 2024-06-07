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國中會考寫作探「標題」 考生寫打工、股票文被詐

中央社／ 台北7日電

113年國中教育會考寫作測驗不用訂題，讓考生探究「標題」的設計、背後反映的現象，有考生寫到誤信廣告，差點被拐去東南亞當詐騙集團，或是家人誤信股票文案，入場慘被套牢。

113年會考寫作題目提供「包糕粽」、「銅板價」等例子，引導考生掌握「標題擬定」的寫作主軸，連結生活經驗發揮。閱卷代表、高雄師範大學國文系副教授李金鴦表示，會考考生從小就身處大量的數位資訊之中，對於這類引君入甕、帶風向的標題，一定都有經驗，不會太難發揮。

李金鴦提到，有考生寫到母親誤信徵才廣告標題，差點誤入人蛇集團圈套；也有人寫哥哥滿懷理想到澳洲打工，卻慘遭詐騙；或是爺爺看到報導或社群上的小道消息，跟風買進股票，最後慘被套牢。

另一名考生寫到媽媽是文案寫手，透過美麗的文字語言包裝商品，最後雖然大賣，事後卻因產品不良被大量退貨，影響到公司營運。進而反思這類華而不實的廣告，可以帶人上天堂，也可讓人墮入黑暗深淵。

台師大心測中心今天也公布8篇6級分樣卷，讓全國師生參考學習。其中一篇寫到，網路購物標題出現一堆「第一」和「爆款」，實際品質如何卻不得而知，幾次經驗後，他開始懂得別再被標題詐騙，下單前要多看留言評價，並估量自身的需求。

另一篇樣卷則是探討媒體的「標題殺」，提及自己喜愛的女明星，被新聞下了「爆乳」和「雪白兩粒」等標題，點擊進去卻只看到普通的照片，不解為何須形容得如此色情。

也有6級分樣卷採正面陳述，寫到電影「消失的紫斑蝶」，標題相對樸實無華，平淡地陳述事實，沒有激昂、驚人的華麗辭藻，但一樣能吸引真心關注議題的人。

有也考生著重於自身的「下標」歷程，從自身參與科展的經驗出發。當實驗報告都已就緒，只差找到一個能吸引評審目光的標題。恰巧此時，他偶然看到新聞播報車禍的「生死一瞬間」，恰好與科展探討「聲音」的主題有諧音，因而訂出「聲死一瞬間」的標題，果然獲得評審青睞。

今天會考記者會上，媒體問及上述寫出自身科展主題「聲死一瞬間」，是否涉及「在文中暴露私人身分」違規。台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，卷上沒有呈現明確的名字、准考證號碼，應不算透露身分。且會考閱卷時有管制手機等通訊產品，閱卷者不能上網搜尋、查到考生資訊，進而影響到評分。

113會考

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