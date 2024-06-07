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國中會考英聽申訴不成立 全國試務會：現場已補救

中央社／ 台北7日電

5月國中教育會考時，彰化縣北斗家商考場發生英聽播放器故障、題目沒播完就鐘響，考生申訴卻不成立。全國試務會解釋，設備異常已立即更換設備，且每題播2次，依規定要2次都不清楚才會重播。

北斗國中考生家長指5月19日會考英聽節次，北斗家商第2試場發生播放器故障，更換為備用機器時延誤時間，播放到第19題時鐘聲響起影響播音，且其他試場同學交卷後開始歡呼，也影響到這間試場。

事後受影響考生提出申訴，轉送到全國試務會討論，卻得到申訴不成立的結果。

全國試務會主任委員陳柏熹今天接受媒體聯訪時解釋，監試人員現場已依照規定處理，其他考區有類似狀況，也都是一樣的機制，因此為維護考試公平性，認定申訴不成立。

陳柏熹指出，該試場播到第3題時設備出現異常，立即更換設備，從第4題開始播音都清楚。第19題第2次和第20題第1次播音間（英聽每題都會播2次），遇到下課鐘聲，但現場2名監試人員逐題回報，都勾選能聽清楚播音內容。

陳柏熹也提到，依照規定除非2次播音都不清晰，才要啟動重播程序。他解釋，與人用英語對話時，不太可能會同一句講2次，英聽會設計每題播2次，就是考慮到避免干擾，考生第1次沒聽清楚，還能聽第2次。

至於其他試場歡呼聲的影響，陳柏熹表示，當時已在受影響教室走廊設置圍欄，疏導考生從別的地方進出。且播音結束後，也有依照規定再留3分鐘讓考生檢查。全國試務會觀察考場紀錄和監試流程，認為沒有疏失。

113會考

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