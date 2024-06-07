屏縣中正國中葉迦文考上雄中科學班　會考5A++、作文6級分

113年國中教育會考今公告成績，屏東縣中正國中九年級3人考取5A++，其中葉迦文作文拿下6級分，他已考取雄中科學班，他從小喜歡探究數學，也是學校數理資優班，他分享，專心上課，平日喜歡看推理小說，寫作表述看法。

中正國中3人考取5A++分別為，葉迦文、徐珮瑄與陳冠喆，葉迦文作文拿下6級分，葉迦文說，作文題目與標題相關，他寫下平常生活經驗，看新聞時，看到標題很浮誇，但點進去內容很簡單，從中表述看法。

葉迦文分享，他平常喜歡看推理小說，雖然已經錄取雄中科學班，會考平常心順其自然應考。他從小對數學有興趣，平常喜歡觀察周遭科學相關知識，平時老師授課內容很充實，專心上課。

徐珮瑄考取5A++，作文5級分，徐珮瑄說，會留縣升學。雖然面對大考，她生活步調平常心，參加學校合唱團，也會追星、看Vtuber；陳冠喆以雄中為目標，將到高雄念書，增加競爭力。