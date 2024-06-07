快訊

找到了！空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救近60小時發現浮屍

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

吃得到黑鮪魚、海膽！15道「無菜單日本料理」1300元

國中教育會考成績揭曉 心測中心將公布統計數據

中央社／ 台北7日電

113年國中教育會考今天上午8時開放網路查詢成績，台師大心測中心也將公布相關統計，包含各科「等級加標示」人數百分比統計，方便考生評估落點，參與後續15就學區的免試入學。

國中會考已於5月18日、19日舉辦完畢，今天上午8時開放網路查詢成績，並寄發成績通知單，6月11日到6月12日開放申請複查成績。

全國15個就學區「免試入學」管道都有採計國中會考成績，但採計方式各不相同。以人數最多的基北區為例，採108積分制，志願序、多元學習表現、會考成績各占36分。其中會考5科的等級加標示轉換成1到7積分（例如A++為7積分，B+為3積分），寫作測驗的6級則轉換為0.1到1積分（例如3級為0.4積分）。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心已於6月4日公布「等級加標示與答對題數對照表」，要達到最高的A++門檻，國文、社會、自然科都只能錯2題；英語科（含聽力測驗）加權分數則需達98.14分；數學科（含非選擇題）加權分數需達93.2分。

心測中心今天稍晚將再進一步公布「各科能力等級加標示人數百分比統計表」、「各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，讓考生更加瞭解自身的表現。

113會考

延伸閱讀

國中教育會考今天寄發成績通知單 上午8時開放網路查詢

申訴教育會考英聽測驗被干擾不成立 彰化34考生家長炸鍋

家長控國中會考生英聽受影響 申訴不成立

她會考32.8分念二信 上台大、中醫大最後選牙醫原因曝

相關新聞

會考712人拿5A寫作6級較去年增 仍有1.2萬人拿5C

113年國中教育會考今天上午於網上公告成績。根據心測中心統計，今年全國712人獲得5A和寫作6級分，占全體考生比例0.3...

苗栗兄妹檔創紀錄！ 偏鄉大湖國中連兩年出現會考榜首

國中會考今天公布成績，苗栗縣偏學校大湖國中牛淳箴拿到5A10+寫作6級分的滿分成績，去年大湖國中出現2名滿分榜首，其中牛...

國中教育會考今天寄發成績通知單 上午8時開放網路查詢

113年國中教育會考今天寄發成績通知單，上午8時起開放網路查詢（ https://cap.rcpet.edu.tw/ ）...

申訴教育會考英聽測驗被干擾不成立 彰化34考生家長炸鍋

今年國中教育會考英文聽力測驗，彰化縣國立北斗家商第二試場的播放器忽然故障，更換播放器重新播放時卻遇到測驗結束鐘響和廣播，...

家長控國中會考生英聽受影響 申訴不成立

北斗國中會考生家長今天指出，上個月考場發生英聽播放器故障，改備用機器播放，但題目未播完即鐘聲響，加上其他試場考生交卷後歡...

會考落點 建中34.6 北一女33.8

國立台灣師範大學心測中心，昨日公告國中會考各科等級加標示與答對題數對照表，專家認為，要拚建中、北一女，落點分別為卅四點六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。