國中教育會考成績揭曉 心測中心將公布統計數據

113年國中教育會考今天上午8時開放網路查詢成績，台師大心測中心也將公布相關統計，包含各科「等級加標示」人數百分比統計，方便考生評估落點，參與後續15就學區的免試入學。

國中會考已於5月18日、19日舉辦完畢，今天上午8時開放網路查詢成績，並寄發成績通知單，6月11日到6月12日開放申請複查成績。

全國15個就學區「免試入學」管道都有採計國中會考成績，但採計方式各不相同。以人數最多的基北區為例，採108積分制，志願序、多元學習表現、會考成績各占36分。其中會考5科的等級加標示轉換成1到7積分（例如A++為7積分，B+為3積分），寫作測驗的6級則轉換為0.1到1積分（例如3級為0.4積分）。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心已於6月4日公布「等級加標示與答對題數對照表」，要達到最高的A++門檻，國文、社會、自然科都只能錯2題；英語科（含聽力測驗）加權分數則需達98.14分；數學科（含非選擇題）加權分數需達93.2分。

心測中心今天稍晚將再進一步公布「各科能力等級加標示人數百分比統計表」、「各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，讓考生更加瞭解自身的表現。