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國中教育會考成績 7日上午8時起開放網路查詢

中央社／ 台北6日電

113年國中教育會考5月底舉辦完畢，預計6月7日上午8時起開放網路查詢成績，台師大心測中心也將公布相關統計、寫作測驗及非選擇題樣卷，供國中師生參考。

國中會考已於5月18日、19日舉辦完畢，6月7日上午8時開放網路查詢成績，並寄發成績通知單，6月11日到6月12日開放申請複查成績。

後續將由全國15個就學區進行招生作業，以基北區為例，免試入學志願選填為6月21日到27日，預計7月9日公告分發結果。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心已於6月4日公布「等級加標示與答對題數對照表」，要達到最高的A++門檻，國文、社會、自然科都只能錯2題；英語科（含聽力測驗）加權分數則需達98.14分；數學科（含非選擇題）加權分數需達93.2分。

113會考

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