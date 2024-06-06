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家長控國中會考生英聽受影響 申訴不成立

中央社／ 彰化6日電
圖為學生考試示意圖。圖／Ingimage
圖為學生考試示意圖。圖／Ingimage

北斗國中會考生家長今天指出，上個月考場發生英聽播放器故障，改備用機器播放，但題目未播完即鐘聲響，加上其他試場考生交卷後歡呼，嚴重影響最後3題作答，無奈申訴不成立。

彰化考區試務會彰化高中表示，上個月底有將此案在國中教育會考全國申訴及緊急事件處理小組會議提報，經小組討論認為鐘聲不構成干擾等，決議申訴不成立，學校有依照全國試務作業流程處理。

數名北斗國中會考生家長今天透過文字表示，5月19日國中教育會考，北斗家商第2試場發生英聽播放器故障，因延誤時間等候拿備用機器播放，在播放至第19題時考試結束鐘聲即響起，但監考老師未暫停播放。

家長指出，教室內除原本的英聽播放聲，同時有鐘聲與廣播，直到第20題結束，播第21題時，其他試場同學交卷後開始歡呼，聲音直接影響這間考場。

家長說，學生交卷後驚慌失措向學校說明情況，北斗國中立即向考場學校北斗家商、考區試務會彰化高中反映，事後受影響的考生也提出申訴，最後轉送至全國試務會討論，卻得到申訴不成立結果。

家長訴求，孩子努力3年，當天英語聽力考試有干擾就要補救，不要因為這次事件而讓會考分數、學校志願受影響，這是影響一輩子的事。

113會考

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