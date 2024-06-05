英語想拿A++ 頂多各錯1題

一一三年國中教育會考答對題數參照表昨天公布，台師大心測中心主任曾芬蘭表示，英語要拿到A++的話，閱讀與聽力幾乎要全對、不然就是各錯一題，相當不容易，國文、社會、自然要拿A++，只能錯兩題。

心測中心指出，會考國文科總題數四十二題，要達到A門檻至少需答對卅七題，A++門檻為四十題，考生最多只能錯兩題；社會科總題數五十四題，A門檻需答對四十八題、A++門檻為五十二題；自然科總題數五十題，A門檻為答對四十四題、A++門檻四十八題。

英語科分數為閱讀占百分之八十、聽力占百分之廿加權，心測中心指出，閱讀要達精熟門檻需答對卅八題；聽力僅分基礎和待加強，達基礎等級門檻為十三題；英語科整體成績若要達到A，加權需達九十點七分，達A++至少需九十八點一四分，台師大心測中心主任曾芬蘭表示，英語要拿到A++的話，閱讀與聽力幾乎要全對、不然就是各錯一題。

數學科包含選擇題和非選擇題，心測中心指出，數學科整體成績若要達A門檻，加權後需達七十六點四分，A++需達九十三點二分。

曾芬蘭指出，本次國文、社會科門檻有些微不同，自然科的門檻與去年相同，都是在統計的誤差範圍之內，「難易適中」。

國中會考成績將於六月七日上午八時公告，六月廿一日公布個人序位區間，六月廿一日至廿七日選填志願，最終放榜日期為七月九日。