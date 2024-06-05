快訊

唐治平深夜現身淡水警分局派出所 領取亡母相驗證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英語想拿A++ 頂多各錯1題

聯合報／ 記者李芯／台北報導
國文、社會、自然錯幾題可拿A++ 製表／李芯 圖／聯合報提供
國文、社會、自然錯幾題可拿A++ 製表／李芯 圖／聯合報提供

一一三年國中教育會考答對題數參照表昨天公布，台師大心測中心主任曾芬蘭表示，英語要拿到A++的話，閱讀與聽力幾乎要全對、不然就是各錯一題，相當不容易，國文、社會、自然要拿A++，只能錯兩題。

心測中心指出，會考國文科總題數四十二題，要達到A門檻至少需答對卅七題，A++門檻為四十題，考生最多只能錯兩題；社會科總題數五十四題，A門檻需答對四十八題、A++門檻為五十二題；自然科總題數五十題，A門檻為答對四十四題、A++門檻四十八題。

英語科分數為閱讀占百分之八十、聽力占百分之廿加權，心測中心指出，閱讀要達精熟門檻需答對卅八題；聽力僅分基礎和待加強，達基礎等級門檻為十三題；英語科整體成績若要達到A，加權需達九十點七分，達A++至少需九十八點一四分，台師大心測中心主任曾芬蘭表示，英語要拿到A++的話，閱讀與聽力幾乎要全對、不然就是各錯一題。

數學科包含選擇題和非選擇題，心測中心指出，數學科整體成績若要達A門檻，加權後需達七十六點四分，A++需達九十三點二分。

曾芬蘭指出，本次國文、社會科門檻有些微不同，自然科的門檻與去年相同，都是在統計的誤差範圍之內，「難易適中」。

國中會考成績將於六月七日上午八時公告，六月廿一日公布個人序位區間，六月廿一日至廿七日選填志願，最終放榜日期為七月九日。

113會考

延伸閱讀

會考國文、社會達A門檻比去年多1題 心測中心：誤差範圍內

113會考／錯幾題可拿A++？ 心測中心五科「容錯題數參照表」出爐

外婆入獄失經濟支柱 國中生挨餓參加會考、當街乞食？社會局回應了

被父母拋棄、外婆入獄...悲慘國中生謹記師1叮嚀 餓肚子徒步參加會考

相關新聞

英語想拿A++ 頂多各錯1題

一一三年國中教育會考答對題數參照表昨天公布，台師大心測中心主任曾芬蘭表示，英語要拿到A++的話，閱讀與聽力幾乎要全對、不...

會考落點 建中34.6 北一女33.8

國立台灣師範大學心測中心，昨日公告國中會考各科等級加標示與答對題數對照表，專家認為，要拚建中、北一女，落點分別為卅四點六...

會考國文、社會達A門檻比去年多1題 心測中心：誤差範圍內

國中會考主責單位、台師大心測中心今日公布各科等級加標示與答對題數對照表，國文科、社會科、自然科要達到A++只能錯2題，其...

113會考／錯幾題可拿A++？ 心測中心五科「容錯題數參照表」出爐

國中教育會考主責單位、國立台灣師範大學心測中心於今日晚間7時公布答對題數參照表（https://cap.rcpet.ed...

想進基北明星高中關鍵在「這1科」 建中、北一女錄取分數恐比去年高

心測中心今天晚上將公布國中會考各科等級加標示與答對題數對照表，考生成績將在本周五公布，基北區校長認為，今年國文、數學具有...

外婆入獄失經濟支柱 國中生挨餓參加會考、當街乞食？社會局回應了

台中14歲國中少年阿信（化名）出生沒見過父親，母親產後也拋棄他，自小由外婆撫養，未料近期外婆因案入獄，阿信餓著肚子，還得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。