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會考落點 建中34.6 北一女33.8

聯合報／ 本報記者／連線報導

國立台灣師範大學心測中心，昨日公告國中會考各科等級加標示與答對題數對照表，專家認為，要拚建中、北一女，落點分別為卅四點六分、卅三點八分；台中一中至少要五A七個＋、台中女中至少要五A五個＋，高雄中學若有卅分卅一點、高雄女中卅分卅八點就能穩定考上。

華興中小學校長曾騰瀧預估，建中落點為卅四點六分，北一女卅三點八分，師大附中卅三點六分、成功高中卅一點八分、中山女中卅一點六分、松山高中卅點六分、大同高中廿九點六分，板橋高中廿五分。興雅國中校長劉增銘表示，要拚明星學校的關鍵在作文，今年考題活化、也很吃評委主觀判斷，可能差一點就從第一志願掉到第二、第三志願。

桃園市朝揚文理補習班副董事長張秋銘分析，桃園考區報名人數二萬四六八人，比去年減少六四五人，公立高中錄取人數只比去年少三名，名額差異很小，加上各科難易度變化不大，預估武陵高中至少要五A七個＋、總積點卅二點，且國文要A++才有機會。

台中立人文理補習班班主任施憲銘分析，中投考區報名人數二萬九一八一人，比去年三萬四九五人減少一三一四人，公立高中錄取人數錄取名額差異很小，加上各科難易度變化不大，預估台中一中至少要五A七個＋、會考總積分卅分，總積點九十五點以上；台中女中至少要五A五個＋、會考總積分卅分，總積點九十二點以上才有機會。

台南市補習教育事業協會副理事長劉修甫預估今年台南一中、台南女中落點分數與去年差不多，分別是廿八點八分、廿七點六分；南科實中因每年有固定國中部直升名額，對外招生名額不多，因此落點門檻與南女差不多。

高明補習班老師李世揚表示，雄中若有卅分卅一點就能穩定考上，卅分卅點還需要依序比較各科；高雄女中卅分卅八點能穩定錄取。他強調作文在高雄各校並非加分項目，此次國文科是排序第一位的科目，拿到A只能錯五題，令他相當訝異，代表國文科普遍成績會蠻高，最後勝負應會落在國文。

113會考

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