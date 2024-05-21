考生喊難！會考作文跳脫傳統命題 網讚「有意義」：免再寫爺奶祭文

113年國中會考在上週末落幕，今年的作文考題讓不少考生嚇一跳，與傳統的單一題目式作文不同，考驗學生思辨能力。就有網友分享，他看了今年的作文題目後，發現近年的作文考題逐漸轉型，雖然有趣，但也讓他不禁感嘆「太難了吧」，引起網友討論。

原PO以「今年的會考作文也太難了吧」為題在Dcard發文表示，今年會考作文結合時事入題，要學生解析新聞、廣告標題擬定的動機與社會現象，對應到現代媒體常使用誇張語氣和略帶保留的標題，來提高點擊率及流量。而這種形式的命題，與原PO當年的作文題目十分不同，「當時的作文就是很傳統的模式，給學生一個固定題目來發揮」。

原PO也發現，從108年起作文題目就開始逐漸轉型，例如108年以青銀共居為例，結合高齡化社會議題，112年則是關於台灣民眾喜愛影劇類型的分析，命題方式的改變讓原PO感嘆「時間過得真快」，也好奇「大家會怎麼寫今年的作文呢？這樣的出題方向有比較符合大家的期待嗎？」。

貼文引發討論，許多網友稱讚近年的命題趨勢，「這個題目超棒，不再是抒情文流派，而是真的在思考問題、解決問題」、「不再是單純給個主題去寫作文，而是要求縝密思考後得出結論」、「很好啊，總比以前寫作文就是寫爺爺奶奶的祭文好，培養思考能力遠遠比傳統架構有意義」、「很慶幸現在學生不用一天到晚寫什麼回憶過世的阿公阿嬤、自我勉勵的糞文」、「終於不用寫以前那些煽情的題目了」、「就國文教育而言，真的有在進步，比以前八股作文好多了，強調有邏輯的論述」。

有網友分析，此類型的題目考驗學生對生活的觀察、體悟，「比起以前更有鑑別度，不會寫、不怎麼動腦、不怎麼思考和關注國家大事的那些學生就要煩惱了」、「有意義的題目，感覺要對生活很有觸及和觀察，才能言之有物」、「這題目發揮空間超大，從媒體釋讀到世代差異，觀察現象成因都是一個可以切入的視角，怎樣寫都可以很有意思」、「我覺得難度適中，而且題材內容切合素養導向，這種題目有在觀察生活跟反思日常的學生就寫得出來」。

不過也有人認為，「老實說這次題目很好下筆，但要拿高分其實有點難度」、「我反而比較喜歡抒情但有趣的題目，像有一座新冰箱、未成功的物品展覽會那種，就很有發揮空間」、「這種思考的方向不錯，但城鄉或經濟差距會帶來很多影響，沒辦法接觸這麼多媒體資訊、生活沒有餘裕去思考額外的事，對這個年紀考生的思辨能力會很有差」。